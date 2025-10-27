English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Ruchak Yoga: രുചക് മഹാപുരുഷ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Ruchak Yoga: രുചക് മഹാപുരുഷ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Mangal Gochar Crates Rajayoga: വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചൊവ്വ വൃശ്ചികത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും അതിലൂടെ രുചക് രാജയോഗം രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നൽകും.
1 /7

ജ്യോതിഷത്തിൽ പഞ്ചമഹാപുരുഷ രാജയോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ജാതകത്തിൽ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു വ്യക്തിയെ സമ്പന്നനാക്കുകയും ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ നൽകുകയും ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകുകയും ചെയ്യും. 

2 /7

ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റം ഇപ്പോൾ രുചക് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

3 /7

ഇവർക്ക് തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കൊപ്പം സമ്പത്തിൽ വർധനവും ഉണ്ടാക്കും, ഒപ്പം കിട്ടാനുള്ള പണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...  

4 /7

ഇവർക്ക് തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കൊപ്പം സമ്പത്തിൽ വർധനവും ഉണ്ടാക്കും, ഒപ്പം കിട്ടാനുള്ള പണം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...  

5 /7

മേടം (Aries): രുചക് രാജയോഗം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ചൊവ്വ ഈ രാശിയുടെ അധിപനുമാണ്. അതിനാൽ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും, സമ്പത്ത് ലഭിക്കും, ബിസിനസുകാർക്ക് ലാഭം, ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം നേടാനും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാനും ഈ സമയം നല്ലത്.

6 /7

കർക്കടകം (Cancer): രുചക് രാജയോഗം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിൽ തൊഴിൽ, ബിസിനസ് മേഖലകളിലൂടെ ചൊവ്വ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ വിജയം അനുഭവപ്പെടാം. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നല്ല ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം. സ്വത്ത് വാങ്ങാനും കഴിയും. പ്രണയ ജീവിതം കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരും, ദാമ്പത്യജീവിതം കൂടുതൽ ശക്തമാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും.

7 /7

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇവർക്കും ഈ യോഗം നല്ല ഫലം നൽകും. ചൊവ്വ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ലഗ്നത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാൽ രുചക് രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഗുണകരമായിരിക്കും. ഇത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം, വിജയം, ധൈര്യം എന്നിവ വർദ്ധിക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Ruchak Rajyogam Mangal Gochar Ruchak Rajyoga Impact Ruchak Rajyoga benefits Horocope Astrology lucky zodiacs

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ

You May Like

Sponsored by Taboola