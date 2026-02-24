Mangal Nakshatra Gochar: ചൊവ്വ ചതയം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ തലവര മാറും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Mars transit in Shatabhisha Nakshathra: മാർച്ച് 3 ന് ചൊവ്വ രാഹുവിന്റെ ചതയം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇത് ചില രാശിക്കാരിൽ ഗുണപരമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.
Mangal transit in Shatabhisha Nakshatra 2026: നിഗൂഢത, ഗവേഷണം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ചതയം നക്ഷത്രത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്.
Mangal transit in Shatabhisha Nakshatra 2026: മാർച്ച് 3 മുതൽ ഗ്രഹാധിപനായ ചൊവ്വ രാഹു ഭരിക്കുന്ന ശതഭിഷ (ചതയം) നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.
നിഗൂഢത, ഗവേഷണം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് ചതയം നക്ഷത്രത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ചൊവ്വയെ ഊർജ്ജം, ധൈര്യം, ഭൂമി, തൊഴിൽ, വീര്യം എന്നിവയുടെ ഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നു.
ഈ നക്ഷത്ര മാറ്റം 12 രാശികളെയും ബാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ചിങ്ങം, ധനു, കുംഭം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. കൂടാതെ അവരുടെ ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും.
വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് രാഹുവാണ് ശതഭിഷ നക്ഷത്രത്തെ ഭരിക്കുന്നത്. ഈ നക്ഷത്രം നിഗൂഢ വിഷയങ്ങൾ, ഗവേഷണം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, സാങ്കേതികവിദ്യ, നിഗൂഢ അറിവ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ചൊവ്വയുടെ നക്ഷത്രമാറ്റം നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ആ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...
ചിങ്ങം (Leo): കരിയറിന്റെയും സാമൂഹിക നിലയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഈ നക്ഷത്ര മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത്, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളോ സ്ഥാനക്കയറ്റങ്ങളോ ലഭിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾക്ക് ആക്കം കൂടും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കാം, ബിസിനസുകാർക്ക് പുതിയ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, ആത്മവിശ്വാസം മുമ്പത്തേക്കാൾ ശക്തമാകും.
ധനു (Sagittarius): ചൊവ്വയുടെ രാശി മാറ്റം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കാം. വിദേശ യാത്രയോ ദീർഘദൂര യാത്രയോ ഈ സമയത്ത് സാധ്യമായേക്കാം. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താനാകും. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം നേടാനും പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും സാധ്യത, ഈ സമയം, മതപരമോ ആത്മീയമോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിക്കും, ഇത് മാനസിക സന്തുലിതാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തും. ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.
കുംഭം (Aquarius): ചൊവ്വയുടെ രാശി മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ചതയം നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപനാണ് ശനി. കുംഭത്തെ ഭരിക്കുന്നത് ശനിയാണ്. അതിനാൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, ഗവേഷണം, മാനേജ്മെന്റ്, വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ഈ സമയത്ത് തടസ്സപ്പെട്ട ഫണ്ടുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയും, കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാനും സാധ്യത, ആരോഗ്യത്തിലും പുരോഗതിയുടെ സൂചന. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Weekly Rashi Phala (22-28 February 2026): ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന വാരം നിങ്ങള്ക്ക് എങ്ങനെ? 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം