  • Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ

Dhanshakti Yoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ധനശക്തി യോഗം; ഇവരെ തേടിയെത്തും നേട്ടങ്ങളുടെ കലവറ

Mangal Shukra Yuti: പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വ 2026 ഫെബ്രുവരി 23 ന് കുംഭം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു
Dhanshakti Yoga 2026: ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വയെ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കുന്നു, ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം ചൊവ്വ അതിന്റെ രാശി മാറുന്നു. ധൈര്യം, വീര്യം, ആത്മവിശ്വാസം, ഭൂമി, സഹോദരങ്ങൾ, അഗ്നിയുടെ ഘടകം എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ചൊവ്വയെ കണക്കാക്കുന്നത്.

പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വ 2026 ഫെബ്രുവരി 23 ന് കുംഭം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, അവിടെ നിലവിലുള്ള ശുക്രനുമായി സംയോജിച്ച് ധനശക്തി രാജയോഗം സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ രാജയോഗത്തിന് ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...  

വേദ ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഫെബ്രുവരി 23 ന് ചൊവ്വ കുംഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ അത് ശുക്രൻ, രാഹു, ബുധൻ, സൂര്യൻ എന്നിവരുമായി സംയോജിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ശുക്രനുമായുള്ള ഈ സംയോജനത്താൽ രൂപപ്പെടുന്ന ധനശക്തി യോഗം വളരെ ശക്തമായ ഒരു യോഗമാണ്.

ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാനും പുതിയ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ നേടാനും ഈ യോഗത്തിലൂടെ കഴിയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം.  

മിഥുനം (Gemini):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ധനശക്തി യോഗം വളരെ ഗുണകരമാകും. അവരുടെ കരിയറിൽ അവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും, അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാം, തൊഴിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും പുതിയ ജോലിക്കും സാധ്യത. ബിസിനസുകളും വേഗത്തിൽ വികസിക്കും. 

മകരം (Capricorn):  ഇവർക്കും ധനശക്തി രാജയോഗം വളരെ ഗുണകരമാകും. പല മേഖലകളിലും അവർക്ക് വലിയ വിജയം നേടാൻ കഴിയും. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പണം അവർക്ക് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്ത് അവകാശപ്പെടാനുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം ഗുണകരമാകും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഏതൊരു സാമ്പത്തിക തീരുമാനവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക.

കുംഭം (Aquarius):  ഈ രാശിക്കാരുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ ധനശക്തി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഇത് ഒരു പുതിയ തുടക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസുകൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കും. വിദേശ സ്രോതസ്സുകൾ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ കാലയളവ് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഈ യോഗം മാർച്ച് 2 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഇതിനുശേഷം, ശുക്രൻ മീനരാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

