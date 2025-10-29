English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!

Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!

Mangal - Shukra Yuti: ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ രണ്ട് വലിയ ​ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരേ രാശിയിൽ ഒന്നിച്ചെത്തുകയാണ്. ചൊവ്വ ശുക്ര സം​ഗമമാണ് ഡിസംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. 

 

ഡിസംബർ ആദ്യം ചൊവ്വ ധനു രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങും. പിന്നീട് ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ ശുക്രനും ധനു രാശിയിലെത്തും. ഈ രണ്ട് ​ഗ്രഹങ്ങളും ധനു രാശിയിൽ സം​ഗമിക്കുന്നതിലൂടെ വിവിധ രാശികൾക്ക് വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും വന്നെത്തും. 

 
കരിയറിൽ ഉയർച്ച, സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും തുടങ്ങി പല അനു​ഗ്രഹങ്ങളും ഈ കാലയളവിൽ ലഭിക്കും. നാല് രാശികൾക്കാണ് ഇതിന്റെ നേട്ടം ഉണ്ടാകുക. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ഈ കാലയളവിൽ നേട്ടമുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം.   

മേടം രാശിക്കാര്‍ ഡിസംബര്‍ അവസാനത്തോടെ സമ്പന്നരാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യപ്പെരുമഴയായിരിക്കും ഇവർക്ക്. ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. ആ​ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും.  

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ കാലയളവാണിത്. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. മത്സരപ്പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കും. വിദേശത്ത് പോകാൻ അവസരമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. അം​ഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വീട്ടിൽ മം​ഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹയോ​ഗം കാണുന്നു.  

കുംഭം രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടാനാകും. തൊഴില്‍പരമായും അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ ലക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ജീവിതത്തിൽ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടാനാകും.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

