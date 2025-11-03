English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Navapanchama Rajayoga: ചൊവ്വ-വരുണ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!

Navapanchama Rajayoga: ചൊവ്വ-വരുണ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!

Navpancham Rajyog 2025: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഭൂമിയുടെ പുത്രനായ ചൊവ്വയെ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കുന്നു
1 /8

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഭൂമിയുടെ പുത്രനായ ചൊവ്വയെ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നായി കണക്കാക്കുന്നു. ഇവ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം രാശിചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റും. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശികളിലും ദൃശ്യമാകും.

2 /8

ചൊവ്വ നിലവിൽ സ്വന്തം രാശിയായ വൃശ്ചികത്തിലാണ്. അതിലൂടെ രുചക് രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ചൊവ്വ നിരന്തരം ഒന്നോ അതിലധികമോ ഗ്രഹവുമായി സംയോജിച്ച് ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ യോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

3 /8

നവംബർ 4 ന് ചൊവ്വ വരുണനുമായി സംയോജിച്ച് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും, ഇത് ചില രാശികൾക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  ആ മൂന്ന് രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...  

4 /8

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് നവംബർ 4 ന് രാവിലെ 9:27 ന് ചൊവ്വയും വരുണനും പരസ്പരം 120 ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കുകയും അതിലൂടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

5 /8

ചൊവ്വ നിലവിൽ വൃശ്ചികത്തിലും വരുണൻ  മീനത്തിലുമാണ്. വരുണ ഗ്രഹം ഏകദേശം 14 വർഷം ഒരു രാശിയിൽ തുടരും. ഈ രാജയോഗത്തിലൂടെ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്ന ആ രാശികൾ അറിയാം...  

6 /8

മേടം (Aries): ചൊവ്വ-വരുണ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഇവർക്ക് വളരെ ശുഭകരമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. അതോടൊപ്പം രൂപം കൊള്ളുന്ന രു ചക് രാജയോഗം ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും പുരോഗതിയിടേയും പുതിയ വാതിലുകൾ തുറക്കും. ഈ കാലയളവിൽ പുതിയ ജോലിക്കോ ബിസിനസ്സിനോ ഉള്ള സാധ്യതകൾ ശക്തമാണ്. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജോലിയിൽ പ്രശംസയും വിജയവും ലഭിച്ചേക്കാം.

7 /8

കന്നി (Virgo): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിരവധി ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും. കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം ഉറപ്പായിരിക്കും. കഠിനാധ്വാനം കരിയറിൽ ഫലം ചെയ്യും, അർഹമായ വിജയം കൈവരിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിലും സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കുകയും 

8 /8

തുലാം (Libra):  ഇവർക്കും നവപഞ്ചമ രാജയോഗം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പല മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യത, ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും, ബിസിനസ്സിൽ ലാഭകരമായ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി തുടരും. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങളും പുരോഗതിയും ലഭിക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Mangal Gochar Mangal Varuna Transit Navapanchama Rajayoga Rajayoga Varuna Mangal Make Navapanchama Rajayoga November 2025

Next Gallery

Kerala Lottery Result 03 November 2025: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം

You May Like

Sponsored by Taboola