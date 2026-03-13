surya mangal yuti 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഗ്രഹചലനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.
മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുകയാണ്. 18 മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സൂര്യനും ചൊവ്വയും ചേർന്ന് മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പല രാശികൾക്കും ജീവിതത്തിൽ ഇത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും.
ഏപ്രിൽ 2നാണ് മീനം രാശിയിൽ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം ആര്ക്കൊക്കെയാണ് ഗുണം ചെയ്യുകയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നതോടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ചൊവ്വ മേടം രാശിയുടെ അധിപനായതിനാൽ തന്നെ ഇത് ഭാഗ്യം നൽകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നിറയും. നല്ല സമയത്തിന്റെ തുടക്കമാണിത്. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസിലും ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കും ഇത്. ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഇരട്ടിക്കും. തൊഴിലിൽ വലിയ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ തൊഴില് രംഗത്ത് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. കരിയറിലും മികച്ച മാറ്റങ്ങളാണ് ഇവരെ തേടിയെത്തുക. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിനും അതിൽ ലാഭം നേടാനും സാധിക്കും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനാകും.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് മംഗളാദിത്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ കരിയറിലും ബിസിനസിലുമാണ് കൂടുതൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മികച്ച സമയമാണ് നിങ്ങൾക്കിത്. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
