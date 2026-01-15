Mangaladitya Yoga: മംഗളാദിത്യയോഗം; ഈ രാശിക്കാർ സർവ്വൈശ്വര്യത്താൻ തിളങ്ങും

Mangaladitya Yoga 2026: ഏപ്രില് മാസത്തില് ചൊവ്വയും സൂര്യനും സംയോജിക്കുന്നതു വഴി മംഗളാദിത്യ യോഗത്തിന് കാരണമാകും
ഈ രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഐശ്വര്യം, ആത്മവിശ്വാസം, ശക്തി, നേതൃത്വ ഗുണങ്ങള് എന്നിവ എത്തിക്കും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാര്ക്കാണ് ഈ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം
മേടം രാശി: ആഗ്രഹിച്ച തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ചയുണ്ടാബിസിനസ്കും ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയമാണിത്. ജീവിതത്തിൽ പല വിധ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും..
മിഥുനം രാശി: വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വന്നുചേരും. തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പല അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനാകും.
ചിങ്ങം രാശി: ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വന്നുചേരും. തൊവിൽ പരമായും പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. സാമ്പത്തിക നില ശക്തമായി മാറും. വിവാഹകാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ഹലിൽ വിജയം കണ്ടെത്താനാകും.
ധനു രാശി: ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതി നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. എല്ലാ ആഗ്രങങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാനാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ധനനേട്ടമുണ്ടാകും. ആസൂത്രണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകും. കുടുംബത്തിൽ ബഹുമാനവും സ്നേഹവും നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
വൃശ്ചികം രാശി: ജീവിതത്തിൽ വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിന് ഭാഗ്യമുണ്ട്. വീട്ടിൽ നടക്കാൻ ഇടയാകും. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചിലവഴിക്കാനാകും. ആഗ്രഹിച്ച പങ്കാളിയെ സ്വന്തമാക്കാനാകും. ദാമ്പത്യജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിക്കും
ഇടവം രാശി: ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാനാകും. മാനസികാരോഗ്യം വർദ്ധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സനമാധാനവും വന്നുചേരും.
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല
