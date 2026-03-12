Mangal Gochar 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റമാണ് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന്റെ ചലനത്തിലെ മാറ്റം. ചൊവ്വയുടെ നക്ഷത്രത്തിൽ മാറ്റം വരാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് ചില രാശിക്കാരെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും.
ധൈര്യത്തിന്റേയും ശക്തിയുടേയും ഗ്രഹമായ ചൊവ്വ ഏപ്രില് 6ന് ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് മാറും. ശനിയുടെ നക്ഷത്രമായാണ് ഉത്രട്ടാതി അറിയപ്പെടുന്നത്. 18 ദിവസത്തോളം ചൊവ്വ ഉത്രട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരും. ശേഷം രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് മാറും.
അഞ്ച് രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലാണ് ഈ കാലയളവിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം...
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കും അനുകൂല സമയമാണിത്. മികച്ച അവസരങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തും. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും സഫലമാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് തൊഴില് സംബന്ധമായ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വരുമാനത്തിൽ ഇരട്ടി നേട്ടമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രണയിതാക്കൾക്ക് അനുകൂല സമയമാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. നിക്ഷേപങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടം നൽകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ശുഭഫലങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്ന സമയമാണിത്. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവ് അനുകൂലമാണ്. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. ജീവിതത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെയും പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
