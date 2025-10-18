Mars Retrograde: ചൊവ്വ വക്രഗതിയിൽ: പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലം, ഈ മൂന്ന് രാശിക്കാർ കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം

Mars Retrograde: നവംബറിൽ ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തിന്റെ ചലനത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. നവംബർ 1 മുതൽ ചൊവ്വ വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും.
ചൊവ്വയുടെ വക്രഗതിയും അസ്തമയവുമാണ് നവംബറിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ചൊവ്വയുടെ ചലനത്തിലെ ഈ മാറ്റം ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കും.
മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സമയം ധാരാളം പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് ചൊവ്വയുടെ വക്രഗതി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർ ഈ കാലയളവിൽ കുറച്ച് ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം. ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടതായി വരും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.
കർക്കിടകം രാശിക്ക് ഈ സമയം മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആത്മവിശ്വാസം കുറയും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടും. കുടുംബത്തിലും പലവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിലും കരിയറിലും പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം രാശിക്ക് ഈ സമയം ആശങ്കകൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വേണം. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Kerala Lottery Result Today 16 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം