Medam Month Horoscope: മേടം മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ മാസഫലം

Malayalam Astrological Prediction: മേട മാസം 12 രാശിക്കാർക്കും പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. മേട മാസത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണഫലങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലഫലങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇല്ലാതാകും. വിദ്യാർഥികൾ പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയ വസ്തുക്കൾ തിരികെ ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് സാധ്യത. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. വാഹനം, ഭൂമി എന്നിവ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. യാത്രകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകർ മൂലം മനോവിഷമം ഉണ്ടാകും. ധനപരമായി വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും.
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. പണമിടപാടുകളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും. അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രത വേണം. മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനാകും. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ബന്ധുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. ആയുധം, അഗ്നി എന്നിവയാൽ പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യത. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയും. പിതൃസമ്പത്ത് ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയം ആണ്. ജോലിക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ചിലവ് വർധിക്കും. ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടും. യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് മനസിൽ നിന്ന് അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വിട്ടൊഴിയും. മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയസാധ്യത. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. തൊഴിൽപരമായി നേരിട്ടിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷമുള്ളതാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാകും. കർമരംഗത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കും. കർമരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. മാനസിക ഉത്കണ്ഠകൾ അവസാനിക്കും. കലാരംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. യാത്രകളിലൂടെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിൽമേഖലയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് ലഭിക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. എന്നാൽ, അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകും. ധന നഷ്ടത്തിന് സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
