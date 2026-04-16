English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Medam Month Horoscope: മേടം മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ മാസഫലം

Medam Month Horoscope: മേടം മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും; 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ മാസഫലം

Malayalam Astrological Prediction: മേട മാസം 12 രാശിക്കാർക്കും പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കും. മേട മാസത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം.
  • Apr 16, 2026, 12:11 PM IST
1 /12

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണഫലങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിൽ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂലഫലങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ഇല്ലാതാകും. വിദ്യാർഥികൾ പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തും.

2 /12

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു കരുതിയ വസ്തുക്കൾ തിരികെ ലഭിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് സാധ്യത. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. വാഹനം, ഭൂമി എന്നിവ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും.

3 /12

മിഥുനം രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. യാത്രകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. സഹപ്രവർത്തകർ മൂലം മനോവിഷമം ഉണ്ടാകും. ധനപരമായി വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും.

4 /12

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. പണമിടപാടുകളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പിണക്കങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴിലിലും നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

5 /12

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും. അലർജി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ വളരെ ജാഗ്രത വേണം. മൂത്രാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.

6 /12

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാനാകും. സാമ്പത്തിക വിഷമതകൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ബന്ധുക്കളുടെ സഹായം ലഭിക്കും. ആയുധം, അഗ്നി എന്നിവയാൽ പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യത. വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും.

7 /12

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയും. പിതൃസമ്പത്ത് ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരും. ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ഉത്തരവാദിത്തം വർധിക്കും. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയം ആണ്. ജോലിക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗികമായി യാത്രകൾ വേണ്ടിവരും.

8 /12

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും. മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ചിലവ് വർധിക്കും. ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെടും. യാത്രകൾ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. പരീക്ഷയിൽ വിജയം നേടും.

9 /12

ധനു രാശിക്കാർക്ക് മനസിൽ നിന്ന് അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വിട്ടൊഴിയും. മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വിജയസാധ്യത. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. തൊഴിൽപരമായി നേരിട്ടിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.

10 /12

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. കുടുംബത്തിൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷമുള്ളതാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാകും. കർമരംഗത്ത് ശത്രുക്കളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കും. കർമരംഗത്ത് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

11 /12

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും. ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. മാനസിക ഉത്കണ്ഠകൾ അവസാനിക്കും. കലാരംഗത്ത് നേട്ടമുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ മംഗളകർമ്മങ്ങൾ നടക്കും. യാത്രകളിലൂടെ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിൽമേഖലയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും.

12 /12

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് ലഭിക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. എന്നാൽ, അപ്രതീക്ഷിത ചിലവുകൾ ഉണ്ടാകും. ധന നഷ്ടത്തിന് സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

Astrology news Astrology News in Malayalam ജ്യോതിഷം ജ്യോതിഷ വാര്‍ത്തകള്‍

Next Gallery

Chaturgrahi Yog: 48 മണിക്കൂർ ചതുർഗ്രഹി രാജയോഗം; ലക്ഷ്മി - കുബേര അനു​ഗ്രഹം ഈ രാശികൾക്ക്

