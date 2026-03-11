English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!

Mercury Direct 2026: കൃത്യം 10 ദിവസം, ബുധൻ മാറും നേർരേഖയിലേക്ക്; ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, സമ്പത്ത് കുതിച്ചുയരും!

Budh Direct 2026: ഈ മാസം ബുധൻ നേർരേഖയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. 12 രാശികളിലും ഇതിന്റെ സ്വാധീനമുണ്ടാകും. 

 

ബുധൻ നേരിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യവും പുരോഗതിയും നേടാനാകും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭാ​ഗ്യരാശികളെന്ന് നോക്കാം. 

 
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാകും. ഒറ്റരാത്രി കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയാകണമെന്നില്ല. പതിയെ പതിയെ സാമ്പത്തികമായി നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടും.   

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. മിഥുനം രാശിയുടെ അധിപനാണ് ബുധൻ. മുടങ്ങിക്കടന്ന ജോലികൾ ഇവർക്ക് വേ​ഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. ആശയവിനിമയത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഇവർക്ക് മുൻപിൽ തെളിയും.   

കന്നി രാശിക്കാർക്കും ബുധൻ നേർരേഖയിലേക്ക് വരുന്നത് അനുകൂലമായി തീരും. കരിയറിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്.  

തുലാം രാശിക്കാരായ ബിസിനസുകാർക്ക് ഈ കാലയളവിൽ വലിയ ലാഭം നേടാനാകും. വിദേശയാത്ര പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുകൂലമായ വാർത്തകൾ വന്നുചേരും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ബുധൻ നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതോടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പഴയകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. പ്രണയബന്ധങ്ങളിലും സൗഹൃദങ്ങളിലും നിലനിന്നിരുന്ന പിണക്കങ്ങൾ മാറും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

