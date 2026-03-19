Horoscope March 19 2026: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Daily Horoscope March 19: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
  • Mar 19, 2026, 06:00 AM IST
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുകൂലമായിരിക്കും. തൊഴിൽ സംബന്ധമായി പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കണം.

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം മാനസികാരോഗ്യം മികച്ചതാകും. സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. തൊഴിലിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യകാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. ബന്ധങ്ങളും സൌഹൃദങ്ങളും ഊഷ്മളമാകും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുക.

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് പലകാര്യങ്ങളിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സമയം.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സൌഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക.

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ സമയം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ കഠിനാധ്വാനം വേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. ധന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ സംയമനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

