Meenam Monthly Horoscope 2026: ഓരോ നാളുകാർക്കും മീനം മാസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം.
മേടക്കൂറ് (അശ്വതി, ഭരണി, കാർത്തികയുടെ ആദ്യ കാൽഭാഗം) നാളുകാർക്ക് മീന മാസം ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. കഷ്ടപ്പാടുകൾക്ക് അവസാനമാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. എന്നാൽ, പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.
ഇടവക്കൂറ് ( കാർത്തികയുടെ അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, രോഹിണി, മകയിരത്തിൻറെ ആദ്യ പകുതി) നാളുകാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകും. അപ്രതീക്ഷിത ധനലാഭം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ ആഗ്രഹിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും.
മിഥുനക്കൂറ് ( മകയിരത്തിൻറെ ആദ്യ പകുതി, തിരുവാതിര, പുണർതത്തിൻറെ ആദ്യ മുക്കാൽ ഭാഗം) നാളുകാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. അനാവശ്യമായ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകും.
കർക്കടകക്കൂറ് ( പുണർതത്തിൻറെ അവസാന പാദം, പൂയം, ആയില്യം) നാളുകാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനൂകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ, ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളേയും നേരിടേണ്ടതായി വരും. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ആശങ്ക വർധിക്കും.
ചിങ്ങക്കൂറ് (മകം, പൂരം, ഉത്രത്തിൻറെ ആദ്യ കാൽഭാഗം) നാളുകാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ തടസങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധി വർധിക്കും. നിസാര കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും.
കന്നിക്കൂറ് ( ഉത്രത്തിൻറെ അവസാന മുക്കാൽഭാഗം, അത്തം, ചിത്തിരയുടെ ആദ്യ പകുതി) നാളുകാർക്ക് മീന മാസത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വാശി പിടിക്കരുത്. ഇത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
തുലാക്കൂറ് ( ചിത്തിരയുടെ അവസാന പകുതി, ചോതി, വിശാഖത്തിൻറെ ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം) നാളുകാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഇരട്ടിയാകും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. വിവാഹത്തിന് അനുകൂല സമയം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം.
വൃശ്ചികക്കൂറ് ( വിശാഖത്തിൻറെ അവസാന പാദം, അനിഴം, തൃക്കേട്ട) നാളുകാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. കരിയറിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകും.
ധനുക്കൂറ് ( മൂലം, പൂരാടം, ഉത്രാടം കാൽ) നാളുകാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റവും ശമ്പള വർധനവും ഉണ്ടാകും.
മകരക്കൂറ് ( ഉത്രാടം മുക്കാൽ ഭാഗം, തിരുവോണം, അവിട്ടം ആദ്യ പകുതി ) നാളുകാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായിരിക്കും. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെടുക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും.
കുംഭക്കൂറ് ( അവിട്ടം അവസാന പകുതി, ചതയം, പൂരുരുട്ടാതി ആദ്യ മുക്കാൽഭാഗം) നാളുകാർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
മീനക്കൂറ് ( പൂരുരുട്ടാതിയുടെ അവസാന പാദം, ഉത്രട്ടാതി, രേവതി) നാളുകാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ചിലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വർധിക്കും. ജീവിതത്തിലെ പല മാറ്റങ്ങളും ഗുണകരമാകും.
