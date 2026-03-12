Meenam Month Horoscope Malayalam: മീനമാസത്തിന് തുടക്കമാകുമ്പോൾ 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലും സ്വാധീനങ്ങളുണ്ടാകും. ചില രാശിക്കാർക്ക് മോശം ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മീനമാസത്തിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. കലഹവും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകും. കർമ്മരംഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടും. ജോലിയിൽ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാകും. അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത.
രോഹിണി നാളുകാർക്ക് മീനമാസത്തിൽ ധനനേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് ചിലവുകളും വർധിക്കും. ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. വീടുപണിയിൽ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. കൂട്ടുകെട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും.
മകയിരം നാളുകാർക്ക് മീനമാസത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇരട്ടിയാകും. പല കാര്യങ്ങളിലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും. തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകുമെങ്കിലും ചിലവും വർധിക്കും. വാഹനം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ വേണം.
തിരുവാതിര നാളുകാർക്ക് ജീവിത്തതിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടിവരും. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പലപ്രശ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവരും. കുടുംബത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പുലർത്തുക.
പുണർതം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയമാണ് മീനമാസം. പലകാര്യങ്ങളിലും തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികളുണ്ടാക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. കണ്ടകശനി നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. തീരുമാനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം.
പൂയം നാളുകാർക്ക് ഈ സമയം തൊഴിൽ സംബന്ധമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പലവിധത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
Kerala DL 43 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മി ഭാഗ്യക്കുറി എടുത്തിരുന്നോ? നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം വന്നു, ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ?