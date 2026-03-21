Weekly Horoscope March 22 To 28: കടലോളം നേട്ടങ്ങൾ തേടിയെത്തും; മേടം മുതൽ മീനം വരെ 12 രാശിക്കാരുടെയും സമ്പൂർണ വാരഫലം അറിയാം

Weekly Horoscope March: വരുന്ന ആഴ്ച ഓരോ രാശിക്കാർക്കും എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം. മാർച്ച് 22 മുതൽ 28 വരെയുള്ള സമ്പൂർണ വാരഫലം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുക. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പണം ചിലവഴിക്കുന്നതിൽ നിയന്ത്രണം വേണം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം വിജയമുണ്ടാകും.
കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്ക് സാധ്യത. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. യാത്രകൾക്ക് അനുയോജ്യ സമയം. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. പ്രണയബന്ധം ശക്തമാകും. ജോലിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ അലട്ടും. ജോലിയിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. കുടുംബത്തോടൊപ്പവും സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പവും സമയം ചിലവഴിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വരുന്ന ആഴ്ച ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വളർച്ചയുണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ പല മാറ്റങ്ങളും അനുകൂലമായി മാറും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നില ഭദ്രമായിരിക്കും. കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. ആരോഗ്യം മികച്ചതായിരിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഈ ആഴ്ച ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും വിജയിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാകും. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
മീനം രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ സംയമനം പാലിക്കണം. ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പ്രണയബന്ധത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
