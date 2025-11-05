English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Budhaditya Yoga: ബുധ-സൂര്യ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Budhaditya Yoga: ബുധ-സൂര്യ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ പൊളിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Budhaditya Rajyog In Caprocorn: ജ്യോതിഷപ്രകാരം മകര രാശിയിൽ ബുധാദിത്യാ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും.
1 /6

Budhaditya Rajyog In Makaram: ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് 2026 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിരവധി ഗ്രഹങ്ങൾ അവരുടെ രാശി മാറ്റും.  അതിലൂടെ ശുഭകരമായ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

2 /6

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും ബിസിനസിന്റെ ഗുണകാംക്ഷിയായ ബുധനും ജനുവരിയിൽ സംയോജിക്കുന്നത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  ഇത് ചില രാശികൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.

3 /6

ഇവർക്ക് പുതിയ ജോലിയും വരുമാന വർദ്ധനവും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.ആ ഭാഗ്യ രാശികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

4 /6

മീനം (Pisces): ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം മീന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിന്റെ വരുമാന, ലാഭ മേഖലയിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.  ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് സാധ്യതയുണ്ട്.  രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിക്ഷേപം, പങ്കാളിത്തം അല്ലെങ്കിൽ നൈപുണ്യ വികസനം എന്നിവയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഗുണകരമാകും.

5 /6

 ഇടവം (Taurus):  ബുധാദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ ഭാഗ്യ ഗൃഹത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപപ്പെടും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. അന്തസ്സും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. 

6 /6

മേടം (Aries): ബുധാദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ കർമ്മ ഗൃഹത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി, ബിസിനസിൽ പുരോഗതി, തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ പണം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ ശക്തി പ്രാപിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കും. അവർക്ക് ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയം നേടാനും ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Budh Surya Yuti Budhaditya Rajayoga Budhaditya Rajayoga On Makaram Horoscope Rajayoga lucky zodiacs Horoscope 2026 Budhaditya Rajayoga 2026

Next Gallery

Trigrahi Yoga 2025: ത്രിഗ്രഹി യോഗയിലൂടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ; നിങ്ങള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ?

You May Like

Sponsored by Taboola