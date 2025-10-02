English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mercury Transit: ബുധന്റെ നേര്‍ഗതി സഞ്ചാരം ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും; ഈ അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ക്ക് മേൽ ധനമഴ!

Mercury direct in scorpio: ബുധന്റെ നേർ​ഗതി സഞ്ചാരം അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് വലിയ ഭാ​ഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
  • Oct 02, 2025, 07:52 PM IST
1 /6

ബുധൻ തുലാം രാശിയിൽ നിന്ന് വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ബുധൻറെ നേർരേഖാ സഞ്ചാരം ഗുണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം.

2 /6

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. വാഹനം വാങ്ങാൻ യോഗം കാണുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.

3 /6

കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. വരുമാന സ്രോതസുകൾ വർധിക്കും.ബിസിനസുകാർക്ക് അനുകൂല സമയം.

4 /6

കന്നി രാശിക്കാരുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ബുധൻറെ നേർരേഖാ സഞ്ചാരം. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ വിജയം നേടും. ബഹുമാനവും സ്നേഹവും തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും.

5 /6

വൃശ്ചികം രാശിക്കാരുടെ ഒന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ബുധൻറെ നേർ സഞ്ചാരം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. വരുമാനം വർധിക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

6 /6

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ബുധൻറെ നേർ സഞ്ചാരം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ധനനേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. (ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

