Mercury direct in scorpio: ബുധന്റെ നേർഗതി സഞ്ചാരം അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
ബുധൻ തുലാം രാശിയിൽ നിന്ന് വൃശ്ചികം രാശിയിലേക്ക് നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് അഞ്ച് രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാർക്കാണ് ബുധൻറെ നേർരേഖാ സഞ്ചാരം ഗുണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. വാഹനം വാങ്ങാൻ യോഗം കാണുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. വരുമാന സ്രോതസുകൾ വർധിക്കും.ബിസിനസുകാർക്ക് അനുകൂല സമയം.
കന്നി രാശിക്കാരുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ബുധൻറെ നേർരേഖാ സഞ്ചാരം. കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ വിജയം നേടും. ബഹുമാനവും സ്നേഹവും തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാരുടെ ഒന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ബുധൻറെ നേർ സഞ്ചാരം സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. വരുമാനം വർധിക്കും. പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ബുധൻറെ നേർ സഞ്ചാരം പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഇത് ധനനേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. (ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)