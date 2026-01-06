ചൊവ്വ, ചന്ദ്രൻ, ബുധൻ, ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളൊന്നിച്ച് മീനം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് രാജയോഗസമാനമായ ചതുർഗ്രഹിയോഗം നൽകുന്നത്.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷത്തിൻറെ ദിവസങ്ങളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. തൊഴിൽ സംബന്ധമായി വലിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം. വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് വിദേശയാത്രകൾക്ക് യോഗം കാണുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. സമൂഹത്തിൽ പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും വർധിക്കും. പൂർവ്വിക സ്വത്ത് ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇരട്ടിയാകും. സ്വന്തമായി ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ സന്തോഷവാർത്ത തേടിയെത്തും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഇരട്ടിയാകും. ഏത് കാര്യത്തിലും സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. വീട്ടിൽ മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും.
മകരം രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് രാജയോഗമാണ്. ചതുർഗ്രഹി യോഗത്തിലൂടെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)
