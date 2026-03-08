Budh Nakshatra Transit: ജ്യോതിഷപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് ബുധന്റെ ചലനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ബുധന്റെ മാറ്റങ്ങൾ പല രാശികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നാണ് ബുധൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, അതായത് മാർച്ച് 10ന് രാവിലെ ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. രാഹു നക്ഷത്രമായ ചതയത്തിലേക്കാണ് ബുധൻ നീങ്ങുന്നത്.
ബുധൻ ചതയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിവിധ രാശികൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ബുധന്റെ ഈ മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ബിസിനസിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. തൊഴിലിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ബുധന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴുമുണ്ടാകും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇത് അനുകൂല സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ വന്നെത്തും. ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കും. കരിയറിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം നടക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ദാമ്പത്യ ജീവിത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിലിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും വര്ദ്ധിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
