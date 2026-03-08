English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്

Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്

Budh Nakshatra Transit: ജ്യോതിഷപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണ് ബുധന്റെ ചലനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ. ബുധന്റെ മാറ്റങ്ങൾ പല രാശികളുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാക്കും. 

 

​ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നാണ് ബുധൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, അതായത് മാർച്ച് 10ന് രാവിലെ ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. രാഹു നക്ഷത്രമായ ചതയത്തിലേക്കാണ് ബുധൻ നീങ്ങുന്നത്. 

 
ബുധൻ ചതയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വിവിധ രാശികൾക്ക് ​ഗുണം ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം.   

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ബുധന്റെ ഈ മാറ്റം ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.  

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ബിസിനസിൽ നേട്ടമുണ്ടാകും. തൊഴിലിലും പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. ബുധന്റെ അനു​ഗ്രഹം എപ്പോഴുമുണ്ടാകും.   

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ഇത് അനുകൂല സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ വന്നെത്തും. ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കും. കരിയറിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാം നടക്കും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. ദാമ്പത്യ ജീവിത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ തൊഴിലിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനവും പ്രശസ്തിയും വര്‍ദ്ധിക്കും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Mercury Transit 2026 Astrology news ബുധൻ സംക്രമണം രാശിഫലം

