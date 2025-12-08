Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും

Shani Shukra Yuti: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്ന് ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും.
Labh Drishti Yoga 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 2026 ൽ നിരവധി ശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടും. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും.
സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദാതാവായ ശുക്രൻ നീതിയുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ദാതാവായ ശനിയുമായി സംയോജിച്ച് 2026 ജനുവരി 15 ന് ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ശനിയാഴ്ച ശുക്രനും ശനിയും പരസ്പരം 60° കോണിൽ എത്തുകയും അതിലൂടെ ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും.
കൂടാതെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിലും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകാനും സാധ്യത. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
ഇടവം (Taurus): ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. കരിയറിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനും ജോലിസ്ഥലത്ത് പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരും സഹപ്രവർത്തകരും വിലമതിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. ഈ സമയത്ത് അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ശനി-ശുക്ര രാജയോഗം ഇവർക്കും നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ബിസിനസും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും, നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും പുരോഗതി, പുതിയ ആശയങ്ങളും സൃഷ്ടിപരമായ പദ്ധതികളും നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനമോ സ്വത്തോ സ്വന്തമാക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ശനി-ശുക്രന്റെ ഗുണകരമായ യോഗം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും, പുതിയ ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധം പുലർട്ടും അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. ഈ സമയത്ത് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വേഗത്തിൽ മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ബിസിനസ്സിലും നിക്ഷേപങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം നല്ല വരുമാനം നൽകിയേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)