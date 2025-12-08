English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും

Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും

Shani Shukra Yuti: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ശനിയും ശുക്രനും ചേർന്ന് ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുകയാണ്.  ഇത് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകും.
1 /7

Labh Drishti Yoga 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം 2026 ൽ നിരവധി ശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ രൂപപ്പെടും. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും.

2 /7

സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദാതാവായ ശുക്രൻ നീതിയുടെയും കർമ്മത്തിന്റെയും ദാതാവായ ശനിയുമായി സംയോജിച്ച് 2026 ജനുവരി 15 ന് ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

3 /7

ശനിയാഴ്ച ശുക്രനും ശനിയും പരസ്പരം 60° കോണിൽ എത്തുകയും അതിലൂടെ ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് മൂന്ന് രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും.

4 /7

കൂടാതെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിലും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകാനും സാധ്യത. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...  

5 /7

ഇടവം (Taurus): ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടെ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. കരിയറിൽ വിജയം കൈവരിക്കാനും ജോലിസ്ഥലത്ത് പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ വഴികൾ തുറക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരും സഹപ്രവർത്തകരും വിലമതിക്കുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. ഈ സമയത്ത് അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം. 

6 /7

മകരം (Capricorn): ശനി-ശുക്ര രാജയോഗം ഇവർക്കും നല്ല സമയങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയും ബിസിനസും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കും, നിങ്ങളുടെ കരിയറിലും പുരോഗതി, പുതിയ ആശയങ്ങളും സൃഷ്ടിപരമായ പദ്ധതികളും നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനമോ സ്വത്തോ സ്വന്തമാക്കാം.

7 /7

ചിങ്ങം (Leo): ശനി-ശുക്രന്റെ ഗുണകരമായ യോഗം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും, പുതിയ ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധം പുലർട്ടും അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാകും. ഈ സമയത്ത് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വേഗത്തിൽ മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമോ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ബിസിനസ്സിലും നിക്ഷേപങ്ങളിലും അപ്രതീക്ഷിത ലാഭം നല്ല വരുമാനം നൽകിയേക്കാം.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

