Pet Health Care Tips: പൂച്ചകളുടെ ഭക്ഷണം പെട്ടെന്ന് മാറ്റാറുണ്ടോ? ഡ്രൈ ഫുഡ് ആണോ നൽകുന്നത്? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ തെറ്റ്...

Written ByKarthika VUpdated byKarthika V
Published: May 16, 2026, 06:16 PM IST|Updated: May 16, 2026, 06:16 PM IST

Pet Care Tips: മിക്ക ആളുകളുടെയും വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വളർത്തുമൃ​ഗം ഉണ്ടാകും. പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയുമാണ് കൂടുതലായി ആളുകൾ വളർത്താറുള്ളത്. 

 

പൂച്ചകളെ വളർത്തുന്നവർ അറിയാതെ വരുത്തുന്ന ചില തെറ്റുകളെ കുറിച്ചറിയാം. ഈ തെറ്റുകൾ അവയുടെ ആരോ​ഗ്യത്തെ തന്നെ വളരെ ലദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. വെറ്ററിനറി ഡോക്ടർമാർ പങ്കുവെക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങൾ നോക്കാം...

 

1. പൂത്തകളെ വളർത്തുന്നവർ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് അവയ്ക്ക് വരണ്ട ഭക്ഷണം മാത്രം നൽകുന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായി കുറച്ചു മാത്രം വെള്ളം കുടിക്കുന്ന മൃഗമാണ് പൂച്ച. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂച്ചകൾക്ക് ഡ്രൈ ഫുഡ് മാത്രം നൽകുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് നിർജ്ജലീകരണം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് വൃക്കരോഗങ്ങൾക്കും, മൂത്രനാളിയിലെ അണുബാധയ്ക്കും ഒക്കെ കാരണമാകും. വെറ്റ് ഫുഡ് കൂടി ഇവയ്ക്ക് നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. 

 

2. പൂച്ചകളെ വീടിനുള്ളിൽ അടച്ചിട്ടാൽ അവയ്ക്ക് ഉത്കണ്ഠ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായാൽ അവ സ്വഭാവവൈകല്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിനാൽ അവയുടെ ആരോ​ഗ്യത്തിന് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ഉന്മേഷം നൽകുന്ന വിനോദങ്ങൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇവയ്ക്ക് വലിയ പരിചരണം ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ വിനോദങ്ങൾ ഉറപ്പായും നൽകണം. മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങളും ജനൽക്കാഴ്ചകളും ഇവയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ്. 

 

3. പൂച്ചകളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് അവയുടെ ആരോ​ഗ്യത്തെ മോശമായി ബാധിക്കും. ഭക്ഷണം തീർന്നുപോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബ്രാൻഡുകളിലേക്ക് മാറുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ അത് കൊടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല. ഭക്ഷണത്തിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ പൂച്ചകളുടെ ദഹനവ്യവസ്ഥയെ തകരാറിലാക്കും. ഛർദ്ദി പോലുള്ള ദഹനപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകും. പിന്നീട് ചികിത്സ തേടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും.

 

4. അസുഖം വരുമ്പോൾ പൂച്ചകൾ അത് പരമാവധി പുറത്തുകാണിക്കാറില്ല. അമിതമായ ഉറങ്ങുന്നതും, പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോകുന്നതും, വീട്ടിലെ ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി ഇരിക്കുന്നതുമൊക്കെ രോഗലക്ഷണങ്ങളാകാം. ഇത് അവ​ഗണിക്കാതിരിക്കുക. 

 

5. പൂച്ചകൾക്ക് അമിതമായി ഭക്ഷണം നൽകരുത്. അവ സങ്കടപ്പെടുമ്പോഴോ, നമ്മളോട് കൂടുതൽ അടുപ്പം കാണിക്കുമ്പോഴോ ചിലർ കൂടുതലായി ഭക്ഷണം നൽകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് അവയിൽ അമിതവണ്ണത്തിന് കാരണമാകും. പൂച്ചകൾക്ക് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടായാൽ അത് പ്രമേഹം, സന്ധിവാതം, ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും.

