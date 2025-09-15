English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അബദ്ധം പറ്റല്ലേ..!

Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട അബദ്ധങ്ങൾ

 

 

വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട അബദ്ധങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം

 

 
1 /5

വസ്ത്രങ്ങൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് അഴുക്കിനെയും അണുക്കളെയും എളുപ്പം ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കും. എന്നാൽ അമിതമായ ചൂടിൽ കഴുകുന്നത് വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകും

2 /5

വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകുമ്പോൾ സോപ്പ് പൊടി അധികമാകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം.  

3 /5

വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിട്ടു കഴുകുമ്പോഴും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ കഴുകുമ്പോഴും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  

4 /5

കഴുകിയതിന് ശേഷം വസ്ത്രങ്ങൾ നന്നായി ഉണക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പം തങ്ങി നിൽക്കുകയും ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാവാനും കാരണമാകും  

5 /5

ജീൻസ് പോലുള്ള കട്ടിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴുകാൻ പാടില്ല. വസ്ത്രം കേടുവരാൻ കാരണമാകും

Washing Clothes Clothes Washing Tips

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: വില കുറഞ്ഞു; സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്, നിരക്ക് അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola