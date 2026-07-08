/Horoscope July 8: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Malayalam Horoscope July 8: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഗുണം ഉണ്ടാകും. തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വന്നുചേരും. പ്രശസ്തി വർധിക്കും.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വീണ്ടും ഒത്തുചേരും. ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. മികച്ച തൊഴിലിലേക്ക് മാറാനാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ വന്നുചേരും. സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കും.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികാവസ്ഥ മികച്ചതാകും. ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാകും. ചർച്ചകൾ, മധ്യസ്ഥതകൾ എന്നിവയിൽ വിജയമുണ്ടാകും. മത്സരബുദ്ധി വർധിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചില കാര്യങ്ങളിൽ പുനരാലോചനയിലൂടെ മാറ്റം വരുത്തും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ മുഖേന ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും. നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ പിന്മാറാൻ സാധ്യത. കുടുംബത്തിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് പഠനത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കും. ഭയം വർധിക്കും. വാഹന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല മാറ്റം ഉണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുമായി ഒത്തുചേരാൻ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കുറയുന്നതായി തോന്നും. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തും. സാഹസികതയിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. പ്രണയത്തിൽ അനുകൂല സമയം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)