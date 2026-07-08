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Horoscope July 8: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം

Published: Jul 08, 2026, 06:38 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 07:10 AM IST

Malayalam Horoscope July 8: 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം. ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം പരിശോധിക്കാം.

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മേടം രാശിക്കാർക്ക് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഗുണം ഉണ്ടാകും. തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം.

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ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സത്കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും.

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മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷിത ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വന്നുചേരും. പ്രശസ്തി വർധിക്കും.

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കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാകും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വീണ്ടും ഒത്തുചേരും. ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിക്കും.

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ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. മികച്ച തൊഴിലിലേക്ക് മാറാനാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കും. വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

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കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ വന്നുചേരും. സഹായം അഭ്യർഥിക്കുന്നവർക്ക് സഹായം ലഭ്യമാക്കും.

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തുലാം രാശിക്കാർക്ക് മാനസികാവസ്ഥ മികച്ചതാകും. ബാധ്യതകൾ തീർക്കാനാകും. ചർച്ചകൾ, മധ്യസ്ഥതകൾ എന്നിവയിൽ വിജയമുണ്ടാകും. മത്സരബുദ്ധി വർധിക്കും.

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വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ചില കാര്യങ്ങളിൽ പുനരാലോചനയിലൂടെ മാറ്റം വരുത്തും.

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ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ മുഖേന ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും. നേതൃസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വമേധയാ പിന്മാറാൻ സാധ്യത. കുടുംബത്തിൽ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രയത്നങ്ങൾക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകും.

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മകരം രാശിക്കാർക്ക് പഠനത്തിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കും. ഭയം വർധിക്കും. വാഹന സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂല മാറ്റം ഉണ്ടാകും.

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കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിൽ രംഗത്ത് ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളുമായി ഒത്തുചേരാൻ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.

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മീനം രാശിക്കാർക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കുറയുന്നതായി തോന്നും. പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തും. സാഹസികതയിൽ താത്പര്യം വർധിക്കും. പ്രണയത്തിൽ അനുകൂല സമയം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

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