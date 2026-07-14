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Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ശുഭസൂചനകൾ ലഭിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 14, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 06:39 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യ ദിനം, 

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ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ശുഭസൂചനകൾ ലഭിക്കും മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന നിരവധി ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുകയും നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക നില വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദ സ്വഭാവം പുതിയ ആളുകളെ ആകർഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ സുഹൃദ് വലയം വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സംഭാഷണങ്ങളിൽ പരുഷമായ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളിൽ തിടുക്കം കൂട്ടരുത്.

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജോലി സമ്മർദ്ദം നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കും. വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കുക. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാകും. അയൽക്കാരുമായും നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുമായും നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്തുക, കാരണം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവർ ആദ്യം നിങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കും. 

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും ക്ഷമയിലൂടെയുയും വിജയത്തിലേക്കുള്ള പാത കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനം കുഴപ്പത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷം നൽകും. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടും. കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറരുത്, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി മാറും. 

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിർണായകമായിരിക്കും. അവിവാഹിതർ പ്രത്യേക ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യത, ചെറിയ കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വരവ് വീട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റിയേക്കാം. 

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരവും സംതൃപ്തിദായകവുമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കും. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സംസാരം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണെന്ന് തെളിയിക്കും, സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക, സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുക. എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ജ്ഞാനം വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി തുടരും.

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തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ നല്ല സൂചനയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. പഴയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമം അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും പ്രധാന ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുക. 

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ആഡംബരപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കുന്നത് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇണയെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം കർശനമായ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ചേക്കാം.

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ശുഭസൂചനകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. യാത്രാ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പണം വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർണായകമായിരിക്കും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ കോപം നിയന്ത്രിക്കുക, അല്ലാത്തപക്ഷം ബന്ധങ്ങൾ വഷളായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകാം. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി കൊണ്ട് നിറയും. മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ആത്മസംതൃപ്തി നൽകും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അമിതമായ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തിപ്പെട്ടേക്കാം. ഏതെങ്കിലും പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിക്കുക. 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ജാഗ്രത ആവശ്യമാണ്. ചിലർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഏതെങ്കിലും പ്രധാന ബിസിനസ് പങ്കാളിത്ത കരാറുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഭാവിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ എല്ലാ വശങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുക.

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും, പക്ഷേ നിരവധി ചെറുതും മനോഹരവുമായ അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീടിനായി ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഇനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ ഉപദേശം വളരെ ഗുണം ചെയ്യും, അതിനാൽ അത് അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ദിവസം അവിസ്മരണീയമാക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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