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Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 07:09 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:09 AM IST

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...

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Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.  മേട രാശിക്കാരുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം കാണും, 

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ഇടവ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതശൈലി നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...

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മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും ഫലം കാണും. വളരെക്കാലമായി നിങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിൽ വിജയത്തിന്റെ നല്ല സൂചനകൾ ലഭിക്കും, പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. 

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ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ ജീവിതശൈലിയിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ സഹപ്രവർത്തകരുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാം, ചെറിയ വയറ്റിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ വീടിനായി പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വാങ്ങാനുള്ള സാധ്യത.

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മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ പക്ഷത്തായിരിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം, പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് പുതിയ ദിശാബോധം നൽകും. അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങളോ അനാവശ്യ വാദങ്ങളോ ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഇണ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കും. 

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കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം ഉത്കണ്ഠ തോന്നാം. ജോലിയിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പരിഗണിച്ചേക്കാം, ഏതെങ്കിലും പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, അവരുടെ ഉപദേശം ബിസിനസ്സിൽ ഗുണം ചെയ്തേക്കാം.

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ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയോടെയും ഏകാഗ്രതയോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സ്വാധീനമുള്ള ചിലരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഭാവിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങളിലേക്കുള്ള വാതിലുകൾ തുറക്കും. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുമെന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക. മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് പരിഗണിക്കാം. 

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കന്നി(Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ഒന്നിലധികം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിരക്കേറിയ ഷെഡ്യൂൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്തുള്ള ഒത്തുചേരൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം ഇത് കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. 

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തുലാം (Libra): ഇനിവരുടെ വിരോധികൾ ഇവരുടെ ജ്ഞാനത്താൽ തോൽപിക്കും, വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും. ചില ജോലികൾ അവസാന നിമിഷം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം, അതിനാൽ പൂർണ്ണമായ ഏകാഗ്രത നിലനിർത്തുക. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം.

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വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയിലേക്കും പുതിയ വിജയങ്ങളിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. തുടർച്ചയായ നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ബിസിനസ്സ് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ജാഗ്രത നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. പഴയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന്റെ സൂചനകളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നല്ല പെരുമാറ്റവും ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. 

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ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ബജറ്റ് നിലനിർത്തുന്നത് സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തും. എവിടെയെങ്കിലും പണം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. പ്രണയബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മധുരമുള്ളതായിത്തീരും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ഒരു കുടുംബകാര്യം തുറന്നു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. 

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മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരിലെ ബിസിനസ്സുകാർക്ക് ലാഭനേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് സന്തോഷവാർത്ത ലഭിക്കുന്നത് സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ നിങ്ങളെ അഭിമാനിപ്പിക്കും. വ്യക്തിപരമോ പ്രധാനപ്പെട്ടതോ ആയ വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. ഒരു മതസ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര സാധ്യമാണ്, 

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കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ അൽപ്പം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില വെല്ലുവിളികൾ ഉയർന്നുവരും, ക്ഷമയും ധാരണയും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവയെ മറികടക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. സമയത്തിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗമായിരിക്കും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. 

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മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും പുതിയ അംഗീകാരവും ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കുകയും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ തിരിച്ചറിയുകയും വേണം. ആരോടും അസൂയയോ വെറുപ്പോ സൂക്ഷിക്കരുത്, കാരണം പോസിറ്റീവ് ചിന്ത നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹോബികൾക്കും വിനോദത്തിനും പണം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

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