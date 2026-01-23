English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mohanlal Stunning Look: 'ചുമ്മാ' പൊളി..! 'താടി വടിച്ച് വിന്റേജ് ലുക്കിൽ ലാലേട്ടൻ', മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വൈറൽ; എൽ 366ന് തുടക്കമായി

താടി വടിച്ചാൽ ഇനി ലാലേട്ടനെ പഴയ ലുക്കിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കമന്റുകളെ എല്ലാം കാറ്റിൽപ്പറത്തിയിരിക്കുകയാണ് മോഹൻലാലിന്റെ പുതിയ ലുക്ക്.

 

തരുൺ മൂർത്തി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ പുതിയ ലുക്കിലെത്തുന്നത്. 

 
എൽ 366 എന്ന് താൽക്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിം​ഗ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. മോഹൻലാലും സെറ്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.   

സെറ്റിൽ എത്തി താടി വടിച്ച് ക്ലീൻ ഷേവിലെത്തിയ മോഹൻലാലിന്റെ ലുക്കാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുന്നത്.   

'ചുമ്മാ' എന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയാണ് മോഹൻലാൽ ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുന്നത്.   

പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരം​ഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.   

താടിവടിച്ച് മീശപിരിച്ച് എത്തിയിരിക്കുന്ന ലാലേട്ടന് ആ ലുക്കിൽ ഇനി സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രേക്ഷകർ. 

