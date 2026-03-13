Mojtaba Khamenei: സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കുമെന്ന് പ്രവചനം! മോജ്താബ ഖമനേയിക്ക് ​ഗ്രഹനില അനുകൂലമോ? വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെ? ജന്മരാശി വച്ച് ജ്യോതിഷ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ...

Astrological Predictions: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന അയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ പിൻഗാമിയായെത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മോജ്താബ ഖമനേയിയാണ്.
യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്ത ആക്രമണത്തിൽ അയത്തൊള്ള ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മോജ്താബ ഖമനേയിയെ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. മോജ്താബ ഖമേനിയുടെ ജന്മനക്ഷത്രത്തെയും ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങളെയും കുറിച്ചറിയാം...
1969 സെപ്റ്റംബർ 8ന് ഇറാനിലെ മഷാദ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് മോജ്താബ ഖമനേയി ജനിച്ചത്. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, മോജ്താബയുടേത് കന്നി രാശിയാണ്. ജനനതിയതി വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആയില്യം അല്ലെങ്കിൽ മകം നക്ഷത്രത്തിലാണ് ഖമനേയി ജനിച്ചത്.
ഈ മാസത്തെ ഗ്രഹനില പ്രകാരം കന്നി രാശിക്കാർക്കും പൊതുവായ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങളാണുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ രാശിക്കാർക്ക് നേതൃസ്ഥാനങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന സമയമാണിത്. മാർച്ച് 8നാണ് ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായി മോജ്താബ ഖമനേയി നിയമിതനായത്. ഈ ഗ്രഹനിലയുമായി യോജിച്ചുപോകുന്നതാണ് നിലവിലെ സംഭവികാസങ്ങൾ.
ചൊവ്വയുടെയും മറ്റ് ക്രൂരഗ്രഹങ്ങളുടെയും സ്വാധീനത്താൽ പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിൽ സംഘർഷങ്ങൾ വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. ഇതേത്തുടർന്ന് വളരെ കടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.
മാർച്ച് പകുതിയോടെ കുടുംബപരമായും ഔദ്യോഗികപരമായും കൂടുതൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചേക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ വ്യക്തമാകുന്നത്.
സംഘർഷ സാഹചര്യമായതിനാൽ തന്നെ ആരോഗ്യ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഫെബ്രുവരി 28-ന് അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, മാർച്ച് 8നാണ് ഇറാന്റെ 'അസംബ്ലി ഓഫ് എക്സ്പെർട്സ്' മോജ്താബ ഖമനേയിയെ പുതിയ പരമോന്നത നേതാവായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നിലവിലത്തെ സാഹചര്യവും വധഭീഷണിയും കണക്കിലെടുത്ത് ഇറാന്റെ എലൈറ്റ് സേനയായ NOPO അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നുണ്ട്.
