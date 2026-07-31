/School Holiday: ശ്രദ്ധിക്കുക... ഈ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി

School Holoiday On 31st July: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും 3 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Kerala Monsoon Alert: സ്കൂളിൽ പോകാൻ തയ്യാറാകുന്നതിന് മുൻപ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധിയാണേ...
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് 6 ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാസര്ഗോഡ്, വയനാട്, എറണാകുളം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധി
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ 2 താലൂക്കുകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാസർഗോഡ്
കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോളജുകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്, സ്കൂളുകള്, അങ്കണവാടികള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, ഐസിഎസ്ഇ, സിബിഎസ്ഇ സ്കൂളുകള്, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങള്, ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും മദ്രസ ഉള്പ്പെടെ മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്നത്ത അവധി ബാധകമായിരിക്കും. റസിഡന്ഷ്യല് സ്കൂളുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സര്വകലാശാല/ പൊതു പരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ലെന്നും ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്
വയനാട് ജില്ലയില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില് അങ്കണവാടികള്, മത പഠന ക്ലാസുകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, സ്പെഷ്യല് ക്ലാസുകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. റസിഡന്ഷല് സ്കൂള്, റസിഡന്ഷ്യല് കോളജുകള്ക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് ഈ അവധി ബാധകമല്ല
എറണാകുളം
റേലകുളം ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയെ തടുർന്ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ഇന്ന് അവധി ആയിരിക്കും. ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും കണക്കിലെടുത്ത് ജില്ലയില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തില് പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അങ്കണവാടികള്ക്കും ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്
ഇവിടെയും ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പിന്റെയും ഓറഞ്ച് അലര്ട്ടിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തില് ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകളും അങ്കണവാടികളും ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കളക്ടർ ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
ആലപ്പുഴ
ഇവിടെയും ശക്തമായ കാറ്റിനും മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുള്ളതിനാലും ജില്ലയില് ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിലും ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അങ്കണവാടികള്ക്കും ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. പൊതു പരീക്ഷകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ വടകര, താമരശ്ശേരി താലൂക്കുകളിലെ എല്ലാ സ്കൂളുകള്, മദ്രസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്, അങ്കണവാടികള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള മുഴുവന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും ജില്ലാ കലക്ടര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ ഓണ്ലൈന് ക്ലാസുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. പരീക്ഷകള് മുന് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം നടക്കും