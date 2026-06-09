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School Holidays: കനത്ത മഴ: ശ്രദ്ധിക്കുക.... ഈ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 09, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:48 AM IST

June 09 School Holiday: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

Holiday Announcement: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് 3 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് അവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 

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കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് 3 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

 

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കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അതിതീവ്ര മാഴ്യായുണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് 3 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് ആണ്

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കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ടുളളത്

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ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Heavy Rain Red Alert5/8

പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, അങ്കണവാടികൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, ഐ.സി.എസ്.ഇ, സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്കൂളുകൾ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്

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മാത്രമല്ല മദ്രസകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല

No Change7/8

അതുപോലെ ​മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിചിരിക്കുന്ന സർവകലാശാല/പൊതു പരീക്ഷകൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.

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യൂണിവേഴ് സിറ്റി പരീക്ഷകൾ, പിഎസ്സി പരീക്ഷകൾ എന്നിവ മുൻ കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കും

TAGS:
School Holidays
Heavy Rain in Kerala
June Holiday 2026
Holiday Announcement
School Holiday 2026
June 2026
Heavy Rain
Kasargod
Kannur
school holiday
Kerala

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