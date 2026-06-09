/School Holidays: കനത്ത മഴ: ശ്രദ്ധിക്കുക.... ഈ ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി

June 09 School Holiday: സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Holiday Announcement: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് 3 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് അവിടങ്ങളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് 3 വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ അതിതീവ്ര മാഴ്യായുണ്ടാകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്ന് 3 ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ട് ആണ്
കാസർകോട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് റെഡ് അലർട്ടുളളത്
ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ജില്ലകളിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കോളേജുകൾ, സ്കൂളുകൾ, അങ്കണവാടികൾ, ട്യൂഷൻ സെന്ററുകൾ, ഐ.സി.എസ്.ഇ, സി.ബി.എസ്.ഇ. സ്കൂളുകൾ, കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്
മാത്രമല്ല മദ്രസകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള മതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമായിരിക്കും. എന്നാൽ റസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി ബാധകമല്ല
അതുപോലെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിചിരിക്കുന്ന സർവകലാശാല/പൊതു പരീക്ഷകൾക്കും അഭിമുഖങ്ങൾക്കും മാറ്റമുണ്ടാകില്ല.
യൂണിവേഴ് സിറ്റി പരീക്ഷകൾ, പിഎസ്സി പരീക്ഷകൾ എന്നിവ മുൻ കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കും