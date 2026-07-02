/Monthly Horoscope July 2026: ജൂലൈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണോ? അറിയാം സമ്പൂർണ മാസഫലം

Monthly Horoscope Malayalam: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഈ മാസം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ സമ്പൂർണ മാസഫലം പരിശോധിക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. സാമ്പത്തികമായി ഗുണങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ഗൃഹനിർമാണം ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യത.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ അനുകൂല സമയം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കാനാകും. ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. തൊഴിൽ രംഗത്ത് ചില പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. പല ലക്ഷ്യങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാനാകും. കുടുംബത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സാധ്യത.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ മാസം വന്നുചേരും. തൊഴിലിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ടാകും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യത.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുക. കർമ്മരംഗത്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് സാധ്യത. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പൊതുവേ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ആയിരിക്കും ഈ മാസം ഉണ്ടാകുക. ഗൃഹനിർമാണം തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല സമയം. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ സാധ്യത.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ മാസം ആയിരിക്കും ജൂലൈ. തൊഴിലിൽ പലവിധത്തിലുള്ള തടസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത. വിദ്യാർഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകില്ല. ചിലവ് വർധിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഈ മാസം ഗുണകരമായ സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ യോഗമുണ്ടാകും.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും. വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടും. ധനനഷ്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണദോഷ സമ്മിശ്ര മാസം ആയിരിക്കും. വ്യവസായികൾ സൂക്ഷിച്ച് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുക.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. തൊഴിലിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങൾ വരും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)