  • Monthly Horoscope November: നവംബറിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും; സമ്പൂർണ മാസഫലം

Monthly Horoscope November: നവംബറിൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടും; സമ്പൂർണ മാസഫലം

November Horoscope: നവംബർ മാസത്തിൽ നിരവധി ഗ്രഹ-രാശി മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
  • Oct 27, 2025, 08:58 PM IST
മേടം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ വിജയം ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ മികച്ച സമയമാണ്.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി അനുകൂല സമയമാണ്. ജീവിതത്തിൽ പല അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും.

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. കരിയറിൽ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാകും.

കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ബിസിനസിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഉണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അതീവ ശ്രദ്ധ വേണം.

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. പുതിയ പദ്ധതികൾ വിജയം കാണും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ചിലവുകൾ വർധിക്കുമെങ്കിലും നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും.

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ഈ മാസം പല അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.

ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും ഐക്യവും ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരും.

മകരം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. വരുമാനം വർധിക്കും. ഈ മാസം ജീവിതത്തിൽ പല അനുകൂല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും.

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ഈ മാസം ഗുണകരമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ഉണ്ടാകും.

മീനം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

