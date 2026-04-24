Monthly Horoscope May 2026: കരിയറിൽ പുരോ​ഗതി, ബിസിനസിൽ ലാഭം; മെയ് മാസം നാല് രാശിക്കാർക്ക് ഭാ​ഗ്യകാലം- സമ്പൂർണ മാസഫലം

Lucky Zodiac Signs: മെയ് മാസം ആരംഭിക്കാൻ ഇനി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. ചില രാശിക്കാ‍ർക്ക് ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റത്തിലൂടെ ഈ മാസം വലിയ ഭാ​ഗ്യം വന്നുചേരും.
  • Apr 24, 2026, 02:26 PM IST
ഈ മാസം പ്രധാന ​ഗ്രഹമാറ്റങ്ങളിലൂടെ നാല് രാശിക്കാ‍ർക്കാണ് വലിയ ഭാ​ഗ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. സൂര്യൻ, ബുധൻ, ചൊവ്വ, ശുക്രൻ എന്നീ ​ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം നാല് രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ​ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

ഇവർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭവും കരിയറിൽ പുരോ​ഗതിയും ഉണ്ടാകും. കരിയറിലെ തടസങ്ങളെല്ലാം മാറി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകും. ഏതെല്ലാം രാശിക്കാ‍രെയാണ് ഭാ​ഗ്യം കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം.

മേടം: മേടം രാശിക്കാർക്ക് മെയ് മാസത്തിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലി മാറ്റം ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. പാരമ്പര്യ സ്വത്തിൽ നിന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. ബിസിനസിൽ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാകും.

മിഥുനം: മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് മെയ് മാസത്തിൽ വലിയ ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ വള‍ർച്ചയുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലധികം ലാഭം ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച ലാഭം ഉണ്ടാകും.

കന്നി: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വ‍ർധിക്കും. ആഢംബര ജീവിതം നയിക്കാനാകും. പുതിയ വീട്, വാഹനം എന്നിവ വാങ്ങാനാകും. സ്വപ്നങ്ങൾ യാഥാ‍ർഥ്യമാകും. കരിയറിൽ വിജയം നേടാനാകും.

കുംഭം: കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് മെയ് മാസത്തിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. രാജയോ​ഗതുല്യമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന പണം തിരികെ ലഭിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകൾ ലഭിക്കും. ബിസിനസിൽ വളർച്ചയുണ്ടാകും.

