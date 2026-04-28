Moon Transit 2026: ചന്ദ്രൻ കന്നിരാശിയിലേക്ക്; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഇനി ജീവിതത്തിൽ സുവർണകാലം

Moon Transit In Virgo: ചന്ദ്രൻ കന്നി രാശിയിലേക്ക് മാറുന്നത് 12 രാശിക്കാരിലും വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ചില രാശിക്കാർക്ക് ഇത് വലിയ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.
ചന്ദ്രൻ കന്നിരാശിയിലേക്ക് മാറുന്നത് എല്ലാ രാശിക്കാരിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തും. പല രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ സമയം മികച്ച മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
കന്നി രാശിയിലേക്കുള്ള ചന്ദ്രൻറെ സംക്രമണം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കും. കരിയറിലും വലിയ വളർച്ച നേടാൻ സാധിക്കും.
ഭൂമി രാശിക്കാർക്ക് മാനസികമായി സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തതയും സ്ഥിരതയും ഉണ്ടാകും.
അഗ്നി രാശിക്കാർക്ക് വീട്ടിലെ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനാകും. ഈ സമയം ക്ഷമയോടെ പെരുമാറണം.
ജലരാശിക്കാർക്ക് വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും.
വായു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. കുടുംബത്തിനായുള്ള സമയവും കരിയറും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കണം.
