English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Kuber Dev Fav Zodiacs: കുബേരന് പ്രിയം ഇവരോട് നൽകും അപാര സമ്പത്തും പുരോഗതിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Kuber Dev Fav Zodiacs: കുബേരന് പ്രിയം ഇവരോട് നൽകും അപാര സമ്പത്തും പുരോഗതിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Lucky Zodiacs: വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ കുബേരനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ചില രാശികളുണ്ട്.  അതിലൂടെ ഇവർക്ക് എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും...
1 /7

ജ്യോതിഷത്തിൽ 12 രാശികളെയും 27 നക്ഷത്ര സമൂഹങ്ങളെയും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.

2 /7

ഈ രാശിചിഹ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു അധിപനും ഉണ്ട്. അതായത് ഇവ ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹങ്ങളുമായോ ദൈവവുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

3 /7

ഈ രാശികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുടെ സ്വഭാവവും വ്യക്തിത്വവും പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ കുബേരൻ അനുഗ്രഹിച്ച ചില രാശികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നറിയാം. 

4 /7

ഈ ആളുകൾക്ക് അവന്റെ കൃപയിലൂടെ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ലഭിക്കും. ആ രാശികളെ അറിയാം...  

5 /7

ധനു (Sagittarius):  ഇവർക്ക് കുബേര ദേവന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടാകും.  അതിനാല്‍ ഈ രാശിയില്‍ ജനിച്ചവരെ അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം സമ്പന്നരാക്കുന്നു. ഇവര്‍ അങ്ങേയറ്റം കഠിനാധ്വാനികളും സത്യസന്ധരുമായിരിക്കും. കുബേരന്‍റെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ ഇവര്‍ക്ക് എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ലഭിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും അവര്‍ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കുന്നു. ഇവർ തങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കും.

6 /7

ഇടവം (Taurus): ഈ രാശിക്കാർക്കും കുബേരന്‍റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹവുമുണ്ടാകും. ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ലഭിക്കും. പണം ലാഭിക്കുന്നതിലും അവർ സമർത്ഥരാണ്. അവർ ആഡംബരപൂർണ്ണമായ ജീവിതം നയിക്കും. സമൂഹത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരും കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും.പദവിയും അന്തസ്സും നേടും. ഇവർ ദീർഘവീക്ഷണമുള്ളവരും കഠിനാധ്വാനികളുമാണ്.

7 /7

തുലാം (Libra): ഇവരും ഭാഗ്യ രാശികളാണ്. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കുബേരന്‍റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. അവർക്ക് സമ്പത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും ഒരു കുറവുമില്ല. കുബേരന്‍റെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും. കുബേരന്‍റെ അനുഗ്രഹത്താല്‍ ഇവർ പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കും.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Lod Kubera Dhanteras 2025 Diwali deepavali Diwali 2025 Kuber Dev Fav Zodiacs Kuber Dev Priya Rashi Kuber Dev Asgtrology Zodiac signs Horoscope

Next Gallery

Gold Rate in Kerala Today 17 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്; വർധിച്ചത് 2,840 രൂപ, ഒരു ലക്ഷത്തിലേക്ക് ഇനി 2, 640 രൂപ മാത്രം!

You May Like

Sponsored by Taboola