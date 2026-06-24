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July Lucky Zodiacs: ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം ഗുഡ് ന്യൂസും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 24, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:29 PM IST

Richest Zodiacs In July: ജൂലൈ മാസത്തിൽ പല ഗ്രഹങ്ങളും സംക്രമിക്കും.  അതുപോലെ ശനിയുടെ ചലനത്തിലും മാറ്റം വരും. ഇതിനിടയിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ലഭിക്കുന്ന രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...  

July Lucky Zodiacs1/9

ജ്യോതിഷത്തിൽ ഓരോ മാസവും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രഹം അതിന്റെ രാശി മാറ്റാറുണ്ട്. തൽഫലമായി വരാനിരിക്കുന്ന ജൂലൈ മാസം പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

July Richest Zodiacs2/9

ജൂലൈയിൽ സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദാതാവായ ശുക്രനും, സംസാരത്തിന്റെയും ബിസിനസ്സിന്റെയും പ്രതീകമായ ബുധനും, ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും അവരുടെ രാശികൾ മാറ്റും. കൂടാതെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഏറ്റവും സാവധാനം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഗ്രഹമായ ശനിയും അതിന്റെ ചലനം മാറ്റും. 

Shukra Surya Gochar3/9

ഇതിൽ ആദ്യം ജൂലൈ 4 ന് ശുക്രൻ ചിങ്ങത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. തുടർന്ന് ജൂലൈ 16 ന് സൂര്യൻ കർക്കടകത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. ജൂലൈ 24 ന് ബുധൻ നേർരേഖയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങും, ജൂലൈ 27 ന് ശനി മീനത്തിൽ വക്രഗതിയിലാകും.

July Zodiacs4/9

ജൂലൈയിൽ ഈ പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചലനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ചില രാശികൾക്ക്  ഗുണപരമായ ഫലങ്ങളും എന്നാൽ ചിലർക്ക് പ്രതികൂല ഫലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം.

July Zodiacs5/9

ജൂലൈയിൽ ഏതൊക്കെ രാശികാർക്കാണ് ഏറ്റവും ശുഭകരവും ഗുണകരവുമാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം...

 

Chingam6/9

ചിങ്ങം (Leo):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജൂലൈ വളരെ ഗുണകരവും അനുകൂലവുമായിരിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലികൾക്ക് ആക്കം കൂടും. ജൂലൈ മാസം തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമാകും. സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനും സാധ്യത. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. 

Thulam7/9

തുലാം (Libra): ഈ രാശിക്കാർക്കും ജൂലൈ മാസം ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങളാൽ നിറയും. നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ നിരവധി സുവർണ്ണ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വരുന്ന മാസം വളരെ നല്ലതാണ്. ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ നല്ല ഇടപാട് നേടാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ജൂലൈ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും, മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയം കണ്ടെത്താനും കഴിയും.

Makaram8/9

മകരം (Capricorn):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജൂലൈ വളരെ ശുഭകരമാകും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വരും മാസത്തിൽ മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. 

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മീനം (Pisces):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ജൂലൈ വളരെ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമായിരിക്കും. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ഈ മാസം പുതിയ ജോലിക്കുള്ള മികച്ച അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ പെട്ടെന്ന് വർദ്ധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, ചെറിയ യാത്രകൾ നടത്താനുള്ള സാധ്യത, മറ്റൊരാൾക്ക് കടം കൊടുത്ത പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

TAGS:
lucky zodiacs
July Lucky Zodiacs
Astrology
Surya Gochar
Budh Gochar
Shukra Gochar
Shani Gochar
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