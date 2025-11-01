English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Most Successful Zodiacs: പരാജയം എന്ന വാക്ക് ഇവരുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല; ജീവിതത്തിൽ എന്നും വിജയം മാത്രം, ഏതാണ് ആ രാശികൾ?

Most Successful Zodiacs: പരാജയം എന്ന വാക്ക് ഇവരുടെ നിഘണ്ടുവിലില്ല; ജീവിതത്തിൽ എന്നും വിജയം മാത്രം, ഏതാണ് ആ രാശികൾ?

Successful Zodiac Signs: ചില രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. എപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും അവർക്ക് വിജയം മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. 

 

ചില രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ജനനം മുതൽ ജീവിതത്തിൽ വിജയം മാത്രമായിരിക്കും ഫലമായി വരികയെന്ന് ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്നു. 

 
ജ്യോതിഷം പ്രകാരം ഒരാളുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ, കഴിവുകൾ, ജീവിത പാത എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ അവരുടെ ജനനരാശിക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ചില രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും എല്ലാത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കുന്നു. പരാജയം എന്ന വാക്ക് അവരുടെ നിഘണ്ടുവിൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിരിക്കുന്നു.  

അവരുടെ ഗ്രഹനില, അചഞ്ചലമായ ആത്മവിശ്വാസം, സ്ഥിരോത്സാഹം എന്നിവയൊക്കെ അവരെ എപ്പോഴും വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. പരാജയമുണ്ടായാലും അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ വീണ്ടും അവർ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും. മൂന്ന് രാശിക്കാരാണ് അത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും വിജയം ആസ്വദിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.  

രാശിചക്രത്തിന്റെ ആദ്യ ചിഹ്നമാണ് മേടം രാശി. മേടം രാശിയെ ഭരിക്കുന്നത് ഗ്രഹം ചൊവ്വയാണ്. അതിനാൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ജനനം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഊർജ്ജം, ധൈര്യം, മത്സര മനോഭാവം എന്നിവയോടെയാണ്. ചെറുപ്പം മുതൽ, പഠനത്തിലായാലും കായികരംഗത്തായാലും ഇക്കൂട്ടർ വിജയം കൈവരിക്കുന്നു.    

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനാൽ ഭരിക്കുന്ന രാശിക്കാരാണ് ചിങ്ങം രാശിക്കാർ. ജനനം മുതൽ ഒരു പ്രത്യേക നേതൃത്വവും ഗാംഭീര്യവും ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ. സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അവരിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാന്തിക ശക്തി ഇക്കൂട്ടർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം. കരിയർ, പ്രണയ ജീവിതം അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതൊരു മേഖലയിലും രാജാവിനെ പോലെ വാഴാൻ ഇവർ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നു.   

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ഏറെ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞവരാണ്. വളരെ ശക്തരുമായിരിക്കും ഇക്കൂട്ടർ. ചൊവ്വ, പ്ലൂട്ടോ എന്നീ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ആധിപത്യമുള്ള രാശിയാണ് വൃശ്ചികം രാശി. തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരും വരെ അവരെ കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന അപമാനങ്ങളും പരാജയങ്ങളും ഇവർ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കും. എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് അതിനെല്ലാമുള്ള മറുപടിയായി ജീവിതത്തിൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Astrology Astro news Zodiac signs ജ്യോതിഷം രാശിഫലം

