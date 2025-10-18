English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Anti Aging Remedies: യുവത്വം നിറഞ്ഞ ചർമ്മമാണോ ലക്ഷ്യം? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ

Anti Aging Remedies: യുവത്വം നിറഞ്ഞ ചർമ്മമാണോ ലക്ഷ്യം? എങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യൂ

ചർമ്മത്തിൻ്റെ യുവത്വം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാം
  • Oct 18, 2025, 04:18 PM IST

ചർമ്മത്തിൻ്റെ യുവത്വം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കാം
ദിവസവും ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ചുളിവുകൾ വരുന്നത് തടയുകയും, ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഈർപ്പം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.   

ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റുകൾ അമിതമായ് അടങ്ങിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കൂടുതലായ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻ്റി ഓക്സിഡൻ്റിന് പ്രായാധിക്യത്തെ തടയാൻ സാധിക്കും.   

രക്തയോട്ടം വർധിപ്പിച്ച് കൊളാജീൻ കൂട്ടാൻ ഉത്തമമാണ് ഫേസ് മസാജ്. ദിവസവും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മുഖത്തെ ചുളിവുകളും കുറയുന്നു.   

മസാജ് ചെയ്യുന്നതുപോലെ തന്നെ മുഖം എക്സെർസൈസ് ചെയ്യുക. ഇത് മുഖത്തിലെ മസിലുകൾക്ക് ശക്തി വർധിപ്പിക്കുന്നു.   

ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണശീലവും, ഉറക്കവും ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ചർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രായം കുറക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.  

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

