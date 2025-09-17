English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Navratri 2025: നവരാത്രി 2025; സെപ്റ്റംബർ 22ഓടെ ഇവരുടെ സമയം തെളിയും, ലഭിക്കും സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും

Navratri 2025: സെപ്ററംബർ 22ന് ഈ വർഷത്തെ നവരാത്രി ആഘോഷം തുടങ്ങുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 2 വരെയാണ് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുക. ജ്യോതിഷപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസങ്ങളാണിത്. 

 

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ഇവർക്ക് ദുര്‍ഗ്ഗാദേവിയുടെ അനു​ഗ്രഹമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ഭാ​ഗ്യവും വിജയവും വന്നെത്തും. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഈ കാലയളവിൽ നേട്ടമുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം. 

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് നവരാത്രി കാലയളവിൽ ജീവിതത്തിൽ പലവിധ നേട്ടങ്ങളും കൈവരും. പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണിത്. അതിലൂടെ നേട്ടം കൊയ്യാനും സാധിക്കും. ആ​ഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ദുർ​ഗ്​ഗാദേവിയുടെ അനു​ഗ്രഹം എപ്പോഴുമുണ്ടാകും.   

കര്‍ക്കടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ​ഗുണപരമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമായിരിക്കും ഇത്. രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാകും. ശത്രുക്കൾ പോലും മിത്രങ്ങളായി മാറും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. കരിയറിൽ പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. ആ​ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകും.   

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സമൂഹത്തിൽ അം​ഗീകാരവും ആദരവും ലഭിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ദുർ​ഗാദേവിയുടെ അനു​ഗ്രഹം എപ്പോഴുമുണ്ടാകും. ജോലിരം​ഗത്ത് അം​ഗീകാരവും ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിയും. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന സമയമാണിത്.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥി മികച്ചതായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സർവ്വൈശ്വര്യങ്ങളും വന്നുചേരും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടും.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

