Navratri 2025: സെപ്ററംബർ 22ന് ഈ വർഷത്തെ നവരാത്രി ആഘോഷം തുടങ്ങുകയാണ്. ഒക്ടോബർ 2 വരെയാണ് നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുക. ജ്യോതിഷപരമായി വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ദിവസങ്ങളാണിത്.
ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ഇവർക്ക് ദുര്ഗ്ഗാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യവും വിജയവും വന്നെത്തും. ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ഈ കാലയളവിൽ നേട്ടമുണ്ടാകുകയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് നവരാത്രി കാലയളവിൽ ജീവിതത്തിൽ പലവിധ നേട്ടങ്ങളും കൈവരും. പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂല സമയമാണിത്. അതിലൂടെ നേട്ടം കൊയ്യാനും സാധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെയും പൂർത്തിയാക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ദുർഗ്ഗാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴുമുണ്ടാകും.
കര്ക്കടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ ഗുണപരമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയമായിരിക്കും ഇത്. രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനാകും. ശത്രുക്കൾ പോലും മിത്രങ്ങളായി മാറും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. കരിയറിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരവും ആദരവും ലഭിക്കും. കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ദുർഗാദേവിയുടെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴുമുണ്ടാകും. ജോലിരംഗത്ത് അംഗീകാരവും ഉയർച്ചയുമുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിയും. ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന സമയമാണിത്.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥി മികച്ചതായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സർവ്വൈശ്വര്യങ്ങളും വന്നുചേരും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി നേടും.
