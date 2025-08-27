PCOS Symptoms: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയും

ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കാരണം സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നമാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം (പിസിഒഎസ്).
ഇന്ന് നിരവധി സ്ത്രീകളിൽ പിസിഒഎസ് കണ്ടുവരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം...
മൂഡ് സ്വിംഗ്, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവയും പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.
അമിതമായ രോമവളർച്ചയും പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. മുഖത്ത്, നെഞ്ചിൽ, പുറത്ത് ഒക്കെ അമിതമായ രോമവളർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആൻഡ്രോജന്റെ ഉയർന്ന അളവ് മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.
പിസിഒഎസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
പിസിഒഎസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്രമരഹിതമായ ആർത്തവം ആണ്.
മുടിക്ക് കട്ടി കുറയുന്നത് പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.
മുഖക്കുരു അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മം ഒക്കെ പിസിഒഎസ് ഉള്ളവരിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ്.
