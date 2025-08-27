English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

PCOS Symptoms: നിങ്ങൾക്ക് പിസിഒഎസ് ഉണ്ടോ? ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയും

ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ, ഹോർമോൺ അസന്തുലിതാവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ കാരണം സ്ത്രീകളെ ബാധിക്കുന്ന ആരോ​ഗ്യപ്രശ്നമാണ് പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം (പിസിഒഎസ്). 

 

ഇന്ന് നിരവധി സ്ത്രീകളിൽ പിസിഒഎസ് കണ്ടുവരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം...

 
1 /6

മൂഡ് സ്വിം​ഗ്, ഉത്കണ്ഠ എന്നിവയും പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണമാണ്.   

2 /6

അമിതമായ രോമവളർച്ചയും പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. മുഖത്ത്, നെഞ്ചിൽ, പുറത്ത് ഒക്കെ അമിതമായ രോമവളർച്ചയുണ്ടാകുന്നത് പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ആൻഡ്രോജന്റെ ഉയർന്ന അളവ് മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്.  

3 /6

പിസിഒഎസ് ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ പെട്ടെന്ന് ശരീരഭാരം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.  

4 /6

പിസിഒഎസിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് ക്രമരഹിതമായ ആർത്തവം ആണ്.  

5 /6

മുടിക്ക് കട്ടി കുറയുന്നത് പിസിഒഎസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്.   

6 /6

മുഖക്കുരു അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണമയമുള്ള ചർമ്മം ഒക്കെ പിസിഒഎസ് ഉള്ളവരിൽ കണ്ടുവരുന്നതാണ്. 

PCOS body weight PCOS Health News പിസിഒഎസ്

Next Gallery

Kerala Lottery Result Today 27 August 2025: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യം ആരുടെകൂടെ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola