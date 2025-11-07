English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Navpancham Rajyoga 2026: പുതുവർഷത്തിൽ ഭാ​ഗ്യം; നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ നേട്ടം ഇവർക്ക്

ശുക്രനും ചൊവ്വയും ചേരുമ്പോൾ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ജനുവരി 13ന് ശുക്രൻ മകരത്തിലും ജനുവരി 16ന് ചൊവ്വ മകരം രാശിയിലും പ്രവേശിക്കും. ഇതിൻറെ ഫലമായി നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും.
  • Nov 07, 2025, 06:35 PM IST
മേടം രാശിക്കാർക്ക് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത് പത്താം ഭാവത്തിലാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും വർധിക്കും.

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത് ഒൻപതാം ഭാവത്തിലാണ്. ഇത് ധന വർധനവ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു. സാമ്പത്തിക സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ തടസങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാകും.

കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പലവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുകൂലമായി മാറും.

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും. വാഹനം വാങ്ങുന്നതിന് യോഗമുണ്ടാകും.സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഉയരും.

നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്തിലൂടെ തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂല സമയം. കർഷകർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ധനനേട്ടം ഉണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.)

