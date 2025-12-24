പുതുവർഷം പിറക്കാൻ ഇനി വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം പുതുവർഷത്തിൽ ചിലർക്ക് വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.
മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് 2026 ശുഭകരമാണെന്ന് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് നോക്കാം.
പുണര്തം, പൂയ്യം, ആയില്യം നാളുകാരുടെ പുതുവർഷഫലമാണ് പറയുന്നത്. ഇവർക്ക് എല്ലാ മേഖലയിലും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്ന് ജ്യോതിഷത്തിൽ പറയുന്നു.
ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഗുണകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. തൊഴിൽപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നാളുകളാണ്. പുതിയ അവസരങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തും. ശമ്പള വർധനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവുമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്കം ലാഭമുണ്ടാകും.
പുണര്തം, പൂയ്യം, ആയില്യം നാളുകാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നും ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും.
അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹകാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
