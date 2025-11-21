ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശി
മേടം: ബന്ധങ്ങൾ കാരണം കുടുംബത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വർധിക്കും. ജീവിതം കൂടുതൽ പ്രയാസകരമാകുമെങ്കിലും ബന്ധത്തിൽ വിള്ളൽ വരാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പങ്കാളിയിൽ സ്വഭാവ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, എങ്കിലും പങ്കാളിയിൽ വിശ്വസ്ഥത പുലർത്തുക.
ഇടവം: സൌഹൃദം പ്രണയമായി മാറാം. ജീവിത്തിൽ സന്തോഷം വന്നെത്തും. പങ്കാളിയിൽ നിന്നും സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കാം. സ്നേഹം പുറത്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭാഗ്യം വർധിക്കും.
മിഥുനം: ബന്ധത്തിൽ പങ്കാളിയുമായി തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്. പങ്കാളിയോട് മിതമായി സംസാരിക്കുക. ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രണയ ജീവിതത്തിലും, പ്രഫഷണൽ ജീവിതത്തിലും ഉന്നതി ഉണ്ടാകും.
കർക്കിടകം:ദാമ്പത്യകലഹമോ മാനസിക വിഷമങ്ങളോ അധികമാകുന്നതിനു സാധ്യത കാണുന്നു. പണ്ടത്തെ ബന്ധത്തിലെ പങ്കാളി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നേക്കും.
ചിങ്ങം: പങ്കാളിയെ മാനസികമായി വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പ്രണയമില്ലാത്തവർക്ക് പങ്കാളിയെ ഉടൻ ലഭിക്കും. ബന്ധത്തിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.
കന്നി: ഉദ്ദേശ കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സമുണ്ടാകും. പ്രണയ രാശിയിൽ ഇന്ന് ദോഷങ്ങൾ കാണുന്നു. ക്ഷമാ ശീലം വളർത്തിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രണയ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും. കുടുംബ കലഹം വർധിക്കും.
തുലാം: പ്രണയ ജീവിത്തിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിയുമായി സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. പങ്കാളിയുമായി യാത്ര പോകുന്നത് ബന്ധത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു.
വൃശ്ചികം: സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ ഭാവിയിൽ ബാധിക്കുന്നു. വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് കുടുംബത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നേക്കാം.
ധനു: നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ വികാരം പങ്കാളിയുമായി പങ്കിടുക. പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ബന്ം കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നു. പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവിടാൻ ശ്രമിക്കുക.
മകരം:പ്രണയ കാര്യങ്ങളില് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ദീര്ഘകാലമായി മനസ്സില്വച്ചു പുലര്ത്തുന്ന പ്രണയങ്ങള് സഫലമാകും. പങ്കാളിയുമായി ആത്മബന്ധം വർധിക്കും. വിവാഹകാര്യത്തില് തീരുമാനമാകും
കുംഭം:ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയില് കാര്യങ്ങള് പുരോഗമിക്കും. പ്രണയ കാര്യങ്ങളില് പുരോഗതിയുണ്ടാകും.പ്രണയ കാര്യങ്ങളില് പുരോഗതിയുണ്ടാകും. നൂതന സൗഹൃദങ്ങള് രൂപം കൊള്ളുന്നതിനു സാധ്യത. ഇത് പിന്നീട് പ്രണയമായി രൂപം പ്രാപിച്ചേക്കാം.
മീനം:ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകും. പ്രേമബന്ധങ്ങളില് തകര്ച്ചയുണ്ടായേക്കാം. തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് ഉടലെടുക്കാം. കുടുംബ കലഹം വർധിക്കും.
