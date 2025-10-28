English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Numerology: സ്വഭാവത്തിൽ എളിമ, ഹൃദയത്തിൽ ദയ, ഈ തീയതിയിൽ ജനിച്ചവർ വലിയ ദാനശീലർ!

Numerology 9: ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജന്മസംഖ്യയ്ക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങളേയും കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് സംഖ്യാശാസ്ത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇവർ ഉദാരമതികളായിരിക്കും സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ മൂല സംഖ്യയ്ക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഗുണങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വം, ഭാവി, സ്വഭാവം, ജീവിതശൈലി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി വശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അതിനാൽ നമുക്കിന്ന് അത്തരം മൂലസംഖ്യയുവ്വളരെ അറിയാം അവർ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും  ഉദാരമതികളായിരിക്കും

മൂലസംഖ്യ 9 ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 9, 18, 27 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസംഖ്യ 9 ആയി കണക്കാക്കുന്നു. ഇവർ ശുദ്ധഹൃദയരും ധൈര്യശാലികളുമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ അവർക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല

മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഇവർ എപ്പോഴും തയ്യാർ ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ പോലും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ ഇവർ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ എന്തേലും  ആവശ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സഹായത്തിന് ഇവർ ഉണ്ടാകും

സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ ദാനം ചെയ്യും ഈ മൂലസംഖ്യകളിലുള്ളവർ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്. സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ലാതെ അവർ ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം ലഭിക്കും, ആരെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ സ്വന്തം സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അവരെ സഹായിക്കും. ആരുടെയും വേദന കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല.

ഇവർ പോസിറ്റിവ് ആയിരിക്കും ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച കാര്യം അവർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നതാണ്.  ഇവർ എപ്പോഴും സാമൂഹിക സേവനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലായിരിക്കും

യാതൊരു ജോലിയും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭയമില്ല മൂലസംഖ്യ 9 ന്റെ അധിപൻ ചൊവ്വയാണ്.  ഇവർ ധൈര്യശാലികളും, ഭയമില്ലാത്തവരും, വളരെ കരുണയുള്ളവറുമായിരിക്കും

