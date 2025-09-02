Onam Horoscope 2025: മൂന്ന് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓണം ഇങ്ങ് വന്നു. ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓണക്കാലം ഏതൊക്കെ രാശികൾക്ക് നല്ലതാണെന്ന് അറിയണ്ടേ.
ആറ് രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം.
ഇടവം രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഓണക്കാലമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ധാരാളമുണ്ടാകും. മറ്റ് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ഇവരെ തേടിയെത്തും. ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ അനുകൂല സമയമാണ്.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഓണക്കാലത്ത് കുടുംബത്തില് സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും നിറയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ മംഗളകരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായ സമയമാണ്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് തൊഴില് രംഗത്ത് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രതിസന്ധികളും പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം ഒഴിയും. സാമ്പത്തികമായി വലിയ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഈ സമയം സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ബിസിനസിൽ അനുകൂല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് ഓണക്കാലം നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം സുനിശ്ചിതം. ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തില് സന്തോഷകരമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സമൃദ്ധിയുടെ ഓണക്കാലമാണ് ഇവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
