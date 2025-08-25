Onam 2025: ഓണഫലം 2025: ഓണം മുതൽ ബമ്പർ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല!

Onam 2025: മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാണ് ഓണം. ജാതിഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ കൂടുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ഓണം.
Onam Horoscope 2025: ഈ ഓണക്കാലത്ത് ചില രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. ആഗസ്റ്റ് 26 ന് തുടങ്ങുന്ന ഓണാഘോഷം സെപ്റ്റംബർ 5 തിരുവോണത്തോടെ ചില രാശിക്കാർ ഭാഗ്യക്കൊടുമുടിയിലേറും.
ഓണം മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ചില രാശിക്കാർക്ക് വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രമായിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങളും ഉണ്ടോ? എന്നറിയാം...
മേടം (Aries): ഇവർക്ക് ഓണത്തോടെ വൻ നേട്ടമാണ്. ജീവിതത്തിൽ മികച്ച സമയത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവർക്ക് ഓണം മുതൽ. ആരോഗ്യം നന്നാകും, പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കും, ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടം ലഭിക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതാകും, പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മികച്ച സമയം.
ഇടവം (Taurus): ഇവർക്കും വളരെ നല്ല സമയമാണ് ഓണം മുതൽ. സന്തോഷവും സമാധാനവും തേടിയെത്തും, സനതിക സ്ഥിതിയിൽ മികവ്, ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും ലഭിക്കും, ആരോഗ്യം മികച്ചതാകും, ഈ ഓണക്കാലം നിങ്ങൾ എക്കാലവും ഓർക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇവർക്കും ജീവിതത്തിൽ മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാലമായിരിക്കും ഈ ഓണ സമയം. ജീവിതത്തിൽ മികവ്, സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ടുവരും, ജീവിതത്തിൽ ധനയോഗം ഉണ്ടാകും.
ധനു (Sagittarius): ധനു രാശിക്കാരുടെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഓണം മുതൽ കൂടുതലാകും. ജീവിതത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്, യാത്രയ്ക്ക് യോഗം, വിദ്യാഭ്യാസം മെച്ചപ്പെടും, വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, പോസിറ്റീവ് മാറ്റങ്ങൾ, ആരോഗ്യ പ്രശ്ങ്ങൾ മാറും, ആഗ്രഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം തേയ്ഡ് എത്തും.
മീനം (Pisces): ഇവർക്കും ഈ സമയം നല്ല മാറ്റങ്ങൾ നൽകും. സാമ്പത്തികസ്ഥിതി മികച്ചതാകും, ഏത് കാര്യവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കാൻ കഴിയും, തീരുമാനങ്ങൾ മികച്ചതാക്കും, ജീവിതം മാറിമറിയും, ജീവിതത്തിലെ മികച്ച സമയമായിരിക്കും ഇത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)