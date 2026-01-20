Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!

Labh Drishti Yoga 2026: ബുധനും ശനിയും പരസ്പരം 60 ഡിഗ്രിയിൽ എത്തുന്നതോടെയാണ് ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതുവഴി ചില രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾ തുടങ്ങും.
Shani Budh Gochar: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഗ്രഹങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ പരസ്പരം ശുഭകരമായ ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യജീവിതത്തെയും ലോകത്തെയും സ്വാധീനിക്കാറുമുണ്ട്.
ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ ബുധനും നീതി ദാതാവായ ശനിയും പരസ്പരം 60 ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കുന്നതിലൂടെ ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
ഈ യോഗം ചില രാശിക്കാരുടെ കരിയറിനെയും ബിസിനസിനേയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ കരിയറിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ ഭാഗ്യ രാശിക്കാർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...
ധനു (Sagittarius): ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചേക്കാം,ബിസിനസുകാർക്ക് ലാഭം, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ക്ഷമയോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാ ജോലികളിലും നിങ്ങൾ വിജയം കണ്ടെത്തും, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗയുടെ രൂപീകരണം കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും നല്ല പുരോഗതി കാണാൻ കഴിയും. വരുമാന വർദ്ധനവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും ഉണ്ടാകും, ഈ സമയത്ത് തൊഴിൽ പുരോഗതിക്കുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.
കന്നി (virgo): ലാഭ ദൃഷ്ടി യോഗം ഇവർക്കും ശുഭകരമായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ധൈര്യവും വീര്യവും വർദ്ധിക്കും. അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെയും നിങ്ങൾ പണം സമ്പാദിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും, ബിസിനസിൽ ലാഭം, ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശമ്പള വർദ്ധനവ് ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനമോ വസ്തുവോ വാങ്ങുന്നതും പരിഗണിക്കാം. ജോലിക്കോ ബിസിനസ്സിനോ വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാനും കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
