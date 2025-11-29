English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Ardha Kendra Yog 2025: ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

Ardha Kendra Yog 2025: ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

Surya Yama Transit: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഡിസംബർ 8 ന് സൂര്യനും യമനും 45 ഡിഗ്രി കോണിൽ എത്തും അതിലൂടെ അർദ്ധ കേന്ദ്ര യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  അതിലൂടെ 3 രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
1 /7

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ എല്ലാ മാസവും രാശി മാറ്റുന്നു. ഈ സമയം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹവുമായി സംയോഗങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിലൂടെ ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

2 /7

സൂര്യൻ നിലവിൽ വൃശ്ചികത്തിലാണ്. ഡിസംബർ 8 ന് മകരത്തിലെ യമനുമായി സംയോജിച്ച് അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

3 /7

 സൂര്യനും യമനും അർദ്ധകേന്ദ്രം രൂപപ്പെടുന്നത് ചില രാശികൾക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഇത് ബിസിനസിൽ ലാഭം കൊണ്ടുവരും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...  

4 /7

വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഡിസംബർ 8 ന് വൈകുന്നേരം 7:01 ന് സൂര്യനും യമനും പരസ്പരം 45 ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കും. ഇതിലൂടെ അർദ്ധകേന്ദ്രയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

5 /7

കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാശിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവാധിപനായ സൂര്യൻ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. യമനും ഏഴാം ഭാവത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അർദ്ധ കേന്ദ്രയോഗം ഇവർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമാകും. ബിസിനസിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാകാം. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസുകളിൽ ഗണ്യമായ ലാഭം, കരിയറിൽ  വികസനം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വന്നേക്കാം.

6 /7

ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിയിലെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിന്റെ അധിപനായ സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. യമൻ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. സമ്പത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ യമൻ ഉള്ളതിനാൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. സ്വയം കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും. പല ആഗ്രഹങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. വിദേശ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം.

7 /7

കുംഭം (Aquarius):  ഈ രാശിയുടെ ഏഴാം ഭാവാധിപനായ സൂര്യൻ പത്താം ഭാവത്തിലും പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ യമനും ആയിരിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് സൂര്യ-യമ അർദ്ധ കേന്ദ്ര യോഗം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പ്രശസ്തിയും തൊഴിൽ നേട്ടങ്ങളും നേടാൻ കഴിയും. വരുമാന പ്രവാഹം നല്ലതായിരിക്കും, പണം ലാഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരം നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ഇത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

Ardha Kendra Yoga Surya Gochar Yam Gochar Surya Yan Gochar

Next Gallery

Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ക്ഷമ പാലിക്കുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

You May Like

Sponsored by Taboola