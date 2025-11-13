English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം വൻ സമ്പത്തും!

Guru Chandra Yuti: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ പുതുവർഷത്തിൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം വൻ സമ്പത്തും!

Gajakesari Yoga: പുതുവർഷത്തിൽ അതായത് 2026 ന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യാഴവും ചന്ദ്രനും ചേർന്ന് ഗജകേസരി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  അതോലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് വമ്പൻ ലാഭം ലഭിക്കും.

 
Gajakesari Rajayoga 2026: ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 2026 പുതുവർഷം  ചില രാശിക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നിരവധി രാജയോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നുണ്ട്.

ഇവയിൽ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴവും മനസ്സിന്റെ ഘടകമായ ചന്ദ്രന്റെ കൂടിച്ചേരലും വരും. വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് 2026 പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴം മിഥുനത്തിൽ ആയിരിക്കും. ഈ രാശിയിൽ വക്രഗതിയിലായിരിക്കും.

ഇതും രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യാഴം ചന്ദ്രനുമായി സംയോജിച്ച് ഗജകേസരി രാജയോഗവും രൂപപ്പെടും.

ഏകദേശം 54 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ രാജയോഗം പല രാശിക്കാരുടെയും ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും. ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കും.

തൽഫലമായി ചില രാശിക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലികളിലും ബിസിനസ്സുകളിലും വലിയ വിജയം കൈവരിക്കാനും ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നേടാനും കഴിയും.

വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം...  

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ചന്ദ്രൻ 2026 ജനുവരി 2 ന് രാവിലെ 9:25 ന് മിഥുന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2026 ജനുവരി 4 ന് രാവിലെ 9:42 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. ഈ രാജയോഗം ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകും, അതിലൂടെ ഒരു  രാജാവിനെപ്പോലെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും.

ഇടവം (Taurus): ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗം നടക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ ശക്തമായ രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ മേൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗം ക്രമേണ സുഖപ്പെട്ടേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ചില ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.

മിഥുനം (Gemini):  ഈ രാശിയിൽ വ്യാഴ-ചന്ദ്ര സംയോഗം ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ നടക്കും. തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഗജകേസരി രാജയോഗം പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടും,  ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുന്നത് ഗുണകരമാകും. അദ്ധ്യാപനം, രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഭരണം എന്നീ മേഖലകളിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സംസാരം സ്വാധീനമുള്ളതായിരിക്കാം, അത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു.

തുലാം (Libra): ഈ രാശിക്കാരുടെ ജാതകത്തിലെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ ഗജകേസരി രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു, ഇത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. അവർക്ക് നിരവധി പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും, മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കും. പുതിയ അവസരങ്ങളും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം.  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

