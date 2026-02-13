Panchagrahi Yoga: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!

Panchagrahi Yoga 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഓരോ ഗ്രഹവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അതിന്റെ രാശി മാറ്റുന്നു.
Panchagrahi Yoga 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഓരോ ഗ്രഹവും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അതിന്റെ രാശി മാറ്റുന്നു. ഇത് 12 രാശികളിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിലവിൽ കുംഭ രാശിയിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു കൂടിച്ചേരൽ നടക്കുന്നു.
ബുധൻ, ശുക്രൻ, രാഹു എന്നിവർ നിലവിൽ കുംഭ രാശിയിലാണ്, ഫെബ്രുവരി 13 ന് സൂര്യനും പ്രവേശിക്കും. ഫെബ്രുവരി 17 ന് ചന്ദ്രനും കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ചന്ദ്രൻ ഈ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടും.
വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൂര്യഗ്രഹണവും ഈ ദിവസം സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. സൂര്യന്റെയും രാഹുവിന്റെയും സംയോഗം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഗ്രഹയോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം തീവ്രമായിരിക്കും, കാരണം ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ വിരുദ്ധമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു
ശുക്രന്റെയും ബുധന്റെയും സംയോഗം ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗത്തിന് കാരണമാകും. ഇത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. പഞ്ചഗ്രഹി രാജയോഗത്തിന് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് കൂടുതലും മേടം, കുംഭം, ധനു രാശിക്കാർക്കാണ്.
ഈ രാശിചിഹ്നങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിച്ച സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയുംലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും കൂടാതെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കാണാനും കഴിയും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
ഫെബ്രുവരി 17 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9:05 ന് ചന്ദ്രൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇത് ശുക്രൻ, ബുധൻ, രാഹു, സൂര്യൻ എന്നിവരുമായി സംയോജിച്ച് പഞ്ചഗ്രഹി രാജയോഗം രൂപപ്പെടുത്തും.
ചന്ദ്രൻ ഒരു രാശിയിൽ ഏകദേശം രണ്ടര ദിവസം നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ യോഗം ഏകദേശം 54 മണിക്കൂർ മാത്രമേ നിലനിൽക്കൂ.
എന്നിരുന്നാലും ഈ യോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കും. ഫെബ്രുവരി 23 ന് ചൊവ്വയും എത്തും ഇത് മറ്റൊരു പഞ്ചഗ്രഹി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.
മേടം (Aries): ഈ രാശിക്കാരുടെ വരുമാന ഭാവത്തിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നു ഇത് കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നൽകും. പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, ഭാഗ്യം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്ത് നേടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പഞ്ചഗ്രഹി രാജയോഗം അനുകൂലമായിരിക്കാം. ഈ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഭാഗ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ആത്മീയതയോടും താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി മതപരമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും. കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം മികച്ച ഫലം നൽകും.
കുംഭം (Aquarius): ഈ രാശിക്കാർക്ക് പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം വളരെയധികം ഗുണം നൽകും. ഈ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. തൽഫലമായി ഇവർക്ക് വലിയ വിജയം നേടാനും പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും. കരിയർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ കാലയളവിൽ പുതിയ ജോലി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത, സഹപ്രവർത്തകരുമായും ജോലിസ്ഥലത്തെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായും ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
