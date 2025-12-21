English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Shukra Guru Yuti: ശുക്ര വ്യാഴ ഷഡാഷ്ടക യോഗം; ഇവരിനി തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shadashtak Yog 2025: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം വ്യാഴവും ശുക്രനും ചേർന്ന് ഒരു അടിപൊളി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  അതിലൂടെ 3 രാശിക്കാർക്ക് കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവെന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാഴം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അതിന്റെ രാശി മാറ്റുന്നു, 

അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശികളിലും അനുഭവപ്പെടും. ഭാഗ്യ ഗ്രഹമായ വ്യാഴം നിലവിൽ മിഥുന രാശിയിൽ വക്ര ഗതിയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുക.

2026 ജൂൺ വരെ അവിടെ തുടരും.ഇത് ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ രാജയോഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. വ്യാഴം ഉടൻ തന്നെ സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ഗ്രഹമായ ശുക്രനുമായി സംയോജിച്ച് ഷഡാഷ്ടക യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. 

ശുക്രന്റെയും വ്യാഴത്തിന്റെയും ഈ സംയോഗം പല രാശിക്കാർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കും. അവരുടെ ചന്ദ്രരാശിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ വിശകലനം നടത്തുന്നത്. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...  

വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഡിസംബർ 19 ന് രാവിലെ 7:12 ന് വ്യാഴവും ശുക്രനും പരസ്പരം 150 ഡിഗ്രിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ഷഡാഷ്ടക ദൃഷ്ടി യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഇത് മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ശുക്രൻ ഇപ്പോൾ വൃശ്ചികത്തിൽ വക്രഗതിയിലും വ്യാഴം മിഥുനത്തിൽ വക്രതയിലുമാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം.  

കർക്കടകം (Cancer): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വ്യാഴ-ശുക്ര സംയോഗം പല തരത്തിൽ നേട്ടങ്ങള നൽകും. വ്യാഴം ഈ രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ശുക്രൻ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പല മേഖലകളിലും കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.  ജീവിതത്തിലെ ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കാം. ദീർഘകാല കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. വരുമാനം വർദ്ധിക്കും,.

മേടം (Aries): ഈ രാശിയിൽ ശുക്രൻ ജാതകത്തിന്റെ എട്ടാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിലും സഞ്ചരിക്കും. തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഷഡാഷ്ടക യോഗം പല തരത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യും. ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവസാനിക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. വരുമാനത്തിന്റെ നിരവധി വഴികൾ തുറക്കാം. കരിയറിൽ ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം, കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഗണ്യമായ വിജയം നേടാൻ കഴിയും.

ധനു (Sagittarius): വ്യാഴ-ശുക്ര ഷഡാഷ്ടക യോഗം ഇവർക്ക് പല തരത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ശുക്രൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും വ്യാഴം ഏഴാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടും. കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ജോലി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇത് നിങ്ങളുടെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഒരു പരിധിവരെ കുറച്ചേക്കാം,  (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

